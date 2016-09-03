City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Presidente Bombino ringrazia il Prefetto Claudio Sammartino

Il presidente dell'Ente Parco scrive al prefetto che lascia Reggio Calabria per un nuovo e prestigioso incarico

03 Settembre 2016 - 19:18 | di Vincenzo Comi

Giuseppe Bombino, presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, foto di giugno 2016

“Eccellenza,

nell’attimo in cui lascia la nostra città per un nuovo e prestigioso incarico, volevo esternarLe l’enorme senso di gratitudine, di stima, di affetto, che nutre e coltiva la mia persona, la comunità tutta del Parco Nazionale d’Aspromonte, per quanto da Lei fatto in questi ultimi anni.

A Lei guardo per l’alto esempio, la forte e ferrea struttura del pensiero, per il valore ed il senso delle azioni e la grande umanità che si sono tradotte in preziosa disponibilità e vicinanza nei fatti al territorio e alla comunità. Lei Eccellenza, da subito, ha colto ed interpretato le esigenze e le difficoltà di questa terra, e ci lascia con l’indelebile e irrinunciabile tratto della sua Opera al contempo organica e plasticamente avvertibile.

Nel salutarla ed augurarLe ogni possibile bene, intendo ringraziarLa per aver mostrato il nobile segno della presenza dello Stato, la cui vasta espressione, nelle sue massime articolazioni, si è estesa fin dentro le pieghe della nostra montagna d’Aspromonte, così fragile e drammaticamente bella. Il nostro territorio ha trovato in Lei un ascolto costante e deciso, fermo e comprensivo, nell’unico e sovrano interesse della legalità e della elevazione culturale della nostra comunità”.

Lo scrive il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Giuseppe Bombino salutando S.E. il Prefetto Claudio Sammartino che ha lasciato Reggio Calabria per altro e prestigioso incarico professionale.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Parco Nazionale dell’AspromontePrefetturaReggio Calabria Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?