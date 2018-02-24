Presto in Calabria la prima Bibbia ebraica
La Pilotta di Parma si dice disponibile a prestare l'incunabolo ebraico stampato a Reggio Calabria nel 1475 per esporlo in Calabria
24 Febbraio 2018 - 19:37 | di Pasquale Romano
Il direttore del Complesso monumentale della Pilotta di Parma, Simone Verde, ha manifestato in una lettera al presidente della Regione Mario Oliverio la disponibilità a concedere in prestito l’incunabolo ebraico St. De Rossi 1178 per esporlo in Calabria, dove fu impresso nel febbraio del 1475.
“Una lettera – afferma il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio – che mi ha riempito di gioia. La Bibbia ebraica, infatti, è uno degli importanti tasselli di quello straordinario, ma purtroppo finora dimenticato, mosaico culturale che per secoli è stata la nostra regione”.
Il volume venne alla luce a Reggio Calabria nel quartiere della Giudecca, zona a residenza ebraica della città, nella bottega tipografica di Avrhaham ben Garton, situata fra Porta Mesa e via Malfitana, e la sua realizzazione fu resa possibile grazie ai finanziamenti dei commercianti di seta ebrei della città.
fonte: ansa.it
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie