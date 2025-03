Reggio, presentata la seconda edizione de “La Primavera della Bellezza”

Un programma ricco e multidisciplinare, spettacoli e performance in città. Falcomatà: "Il Festival apre il programma più ampio de “La Primavera Reggina”

È stata presentata sabato 29 marzo, presso la Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, la seconda edizione de “La Primavera della Bellezza” – Festival delle Arti nella stagione del risveglio.

L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Parchi Culturali ODV (A.I.Par.C.) in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, con il contributo della Fondazione Carical e con il patrocinio morale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si terrà dal 2 al 16 aprile e vedrà come fulcro delle attività il suggestivo Castello Aragonese.

Un programma ricco e multidisciplinare

La manifestazione si propone di celebrare la Bellezza in ogni sua declinazione, attraverso un ricco programma di eventi che spaziano tra musica, teatro, danza, poesia, mostre e laboratori artistici. Un viaggio tra le eccellenze del territorio e le più alte espressioni dell’arte, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e incentivare una rinnovata consapevolezza dell’importanza della cultura come motore di riscatto cittadino.

“La Primavera della Bellezza è il Festival delle Arti al Castello Aragonese che per il secondo anno, grazie al Presidente A.I.Par.C. Salvatore Timpano, apre di fatto la Primavera reggina – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – con un palinsesto di iniziative autorevole e importante sotto tutti i punti di vista che noi sosteniamo e patrociniamo come Amministrazione comunale…”

Il valore della cultura secondo Salvatore Timpano

Il Presidente A.I.Par.C. Salvatore Timpano, nel presentare il ricco programma, ha evidenziato il valore della cultura come strumento di trasformazione sociale e civile, oltre che come eredità immateriale da trasmettere alle nuove generazioni…

L’inaugurazione del Festival

L’inaugurazione del Festival, prevista per il 2 aprile alle ore 17:00 presso il Castello Aragonese, sarà caratterizzata dal tradizionale taglio del nastro alla presenza delle Autorità, seguito dalla performance teatrale “Inno a Demetra”…

Mostre permanenti e grandi maestri dell’arte

Nel corso delle due settimane, il Castello Aragonese ospiterà numerose mostre permanenti, tra cui “L’Evoluzione del Gioiello dall’Antica Magna Grecia ai Nostri Giorni”, la personale di pittura “Via Zara, 16-89100 Reggio Calabria”…

Spettacoli e performance in città

Parallelamente, il Festival proporrà un fitto calendario di eventi, tra cui spettacoli teatrali, concerti, laboratori per bambini, convegni e performance itineranti. Tra gli appuntamenti più attesi: l’Opera dei Pupi, la sfilata di gioielli, il simposio di poesia…

Eventi diffusi nel tessuto urbano reggino

“La Primavera della Bellezza” non si fermerà solo tra le mura del Castello Aragonese, ma si articolerà anche nel tessuto urbano di Reggio Calabria con eventi speciali: Piazza Italia, Museo Archeologico, Lungomare Falcomatà…

Il gran finale e la rappresentazione conclusiva

Il Festival si concluderà il 16 aprile con il convegno di pasticceria “Chiusura in Dolce… Bellezza”. Infine, il 29 aprile, sarà rappresentata una sintesi dell’intera manifestazione presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio…

Una celebrazione della cultura come risorsa per la città

“La Primavera della Bellezza” si conferma dunque un evento di rilievo per la città di Reggio Calabria, un’occasione per riscoprire il valore della cultura come strumento di crescita collettiva e di risveglio artistico.