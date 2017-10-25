Nella mattinata di domenica 22 ottobre, presso l’E Hotel di Reggio Calabria, si è svolto il primo interclub Leo della regione. Ospitato e curato dal Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”, l’incontro ha visto le autorità Leo presenti relazionare le attività del nuovo anno sociale, iniziato il primo luglio e con termine il trenta giugno 2018. All’evento ha partecipato anche Francesco Bagnato, Presidente del Distretto Leo 108Ya che raggruppa tutti i club di Campania, Basilicata e Calabria.

Le relazioni dei delegati e dei presidenti di zona

A introdurre l’evento e darne formalmente l’inizio è stato Paolo Battaglia, il Delegato d’area Sud dell’anno sociale in corso, che ha ringraziato il Presidente del club reggino Eleonora Romeo e ha articolato un intervento introduttivo sullo stato attuale dell’associazione, sui progressi e sulle prospettive future. Subito dopo, la relazione di Angela De Lorenzo, Segretaria d’area, seguita dalle relazioni dei due Presidenti di zona Gianluca Le Pera (zona Magna Graecia, comprendente i Leo Club delle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone) e Rosario Milicia (zona Rhegium, per le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria). Sono poi iniziate le relazioni dei referenti regionali dei principali progetti dell’associazione, e dei presidenti di ciascun club calabrese, tutti finalizzati a riassumere lo stato di avanzamento dei vari service. Durante l’evento e come da tradizione, i soci presenti hanno omaggiato il Delegato d’area dell’anno sociale passato (2016-2017), Andrea Scarpino, con una targa di ringraziamento per il lavoro svolto all’interno dell’associazione.

A evento concluso, che ha visto i rappresentanti dei singoli club coinvolti in discussioni e dibattiti costruttivi sul prosieguo dell’organizzazione dei service, il Delegato d’area Paolo Battaglia ha così dichiarato:

“Mancava ormai da un po’ l’incontro programmatico dei club calabresi a Reggio Calabria. Mi riempie d’orgoglio che il mio club, presieduto da Eleonora Romeo, abbia ospitato l’interclub d’area. L’attività programmatica dei vari club si svolge in questi incontri di dibattito, formativi, dove si stilano le linee guida da seguire, dove si fa il punto della situazione e dei vari progetti, e si espongono nuove idee per portare avanti l’ideologia di servizio nelle comunità dove viviamo e lavoriamo. I sedici club presenti in Calabria, con numerosi rappresentati, si sono riuniti in un incontro che ho trovato molto proficuo in quanto ha dettato punti solidi sui quali poter lavorare nel futuro più prossimo. Sicuramente al prossimo interclub si parlerà di tanti service e tanti successi che domenica appena passata hanno avuto le loro basi. Voglio ringraziare i presidenti, i loro soci, il club ospitante per l’accoglienza, il lavoro e l’ospitalità, e vorrei ringraziare per la sua presenza il Presidente Distrettuale Francesco Bagnato che nemmeno questa volta si è tirato indietro dall’essere presente ai nostri eventi più importanti.”

Molto soddisfatto della partecipazione è stato il Presidente Distrettuale Francesco Bagnato:

“E’ sempre un piacere vedere tanti soci riuniti per dar vita a un confronto costruttivo tra tanti Leo che hanno tanta voglia di fare e tanti progetti da mandare avanti. Ogni volta che ci si vede, si racconta quanto si è fatto e si assiste a uno scambio di idee che serve per fissare obiettivi sempre più alti e mirati al servizio verso gli altri. Un plauso e un ringraziamento allo staff che ha curato l’organizzazione dell’evento, al Delegato d’area Paolo Battaglia, e un in bocca al lupo ai soci calabresi che hanno iniziato questo percorso e ai quali auguro che sia il più prolifico possibile sotto il piano del servizio e della crescita personale e di gruppo.”

I prossimi appuntamenti dell’associazione

Il secondo interclub dell’anno sociale è programmato per il 14 gennaio 2018 e si svolgerà a Lamezia Terme, mentre il terzo e ultimo interclub è previsto per il 6 maggio 2018 a Cosenza. Tra gli importanti appuntamenti imminenti per l’associazione, il Secondo Consiglio del Multidistretto 108 I.T.A.L.Y., ospitato dal Distretto Ia3 a Bra in Piemonte dall’1 al 3 dicembre, e il NataLeo del Distretto 108Ya, che si terrà dal 15 al 17 dicembre ad Acri (CS).