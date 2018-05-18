Riceviamo e pubblichiamo – Procede in questi giorni la mediazione per l’assegnazione degli alloggi confiscati alla ‘ndrangheta ad alcune famiglie dell’ex Polveriera di Ciccarello. L’iniziativa, promossa dal Comune di Reggio Calabria, in accordo con la Prefettura e l’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, intitolata “Dall’emergenza abitativa alla legalità percepibile”, ha senz’altro degli aspetti positivi, considerato che gli alloggi confiscati, con le preventive azioni di selezione e sicurezza, sono dei beni pubblici da utilizzare anche per garantire il diritto all’abitare.

Tuttavia la questione abitativa costituisce un problema strutturale e non un’emergenza da poter affrontare soltanto con gli alloggi confiscati alla ‘ndrangheta.

Alloggi popolari: il nodo del turn-over delle assegnazioni

Resta di fondamentale importanza il processo di legalizzazione dell’intero settore alloggi di edilizia residenziale, in particolare il turn-over delle assegnazioni e l’aspetto economico.

Non si può dimenticare infatti che proprio il patrimonio pubblico degli alloggi popolari è secondo la legge vigente finalizzato a risolvere il problema della casa.

Il percorso avviato nel 2016 da associazioni e Comune ha prodotto la delibera di Consiglio Comunale del 10 febbraio 2017 per la legalizzazione del settore degli alloggi popolari, mettendo in evidenza la possibilità per il Comune di rientrare in possesso di qualche centinaio di alloggi erp da poter riassegnare alle famiglie con effettivo bisogno.

Basterebbe applicare la legge vigente, chiedendo anche il sostegno della Prefettura.

Resta da chiedersi però perché il Comune, a fronte delle prime verifiche già concluse, non abbia ancora provveduto ad emettere gli atti necessari per riprendersi gli alloggi da riassegnare alle famiglie vincitrici del bando 2005 e agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 31 della legge 32/1996 (assegnazioni in deroga). Inoltre la realizzazione di una banca dati on line sugli alloggi popolari, a garanzia di maggiore trasparenza ed efficienza del settore, rimane per ora sulla carta.

Alla questione irrisolta della gestione del turn-over, si aggiunge anche la gestione economica dei fondi finalizzati agli alloggi erp.

Le entrate dei canoni degli alloggi popolari

Risulta che il Comune non utilizzi da anni le entrate del settore alloggi erp derivanti dai canoni e dalle vendite, fondi vincolati allo stesso settore per la manutenzione e per l’eventuale acquisto di altri alloggi popolari.

Ci sarebbe circa un milione e 800.000 euro di entrate dai canoni, destinato, dal bilancio di previsione 2017-2018-2019, alla manutenzione degli alloggi popolari per gli anni 2017 e 2018 ma di cui non si ha ancora notizia. Così come delle entrate dalle vendite degli alloggi popolari, da investire interamente nel settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Comunale.

Gli alloggi confiscati (e solo con provvedimenti definitivi) sono una risorsa che può integrare e non sostituire il settore degli alloggi popolari. Le confische infatti, per quanto numerose, offrono una disponibilità molto limitata, anche in relazione ai fondi da utilizzare per ristrutturare gli edifici.

Alloggi confiscati: quanti ne sono stati consegnati

Nei giorni scorsi, è stata riportata la notizia secondo cui sarebbero state avviate le procedure per consegnare 74 alloggi confiscati, da destinare all’emergenza abitativa, al comune di Reggio Calabria. Ma dalle delibere della Giunta comunale (DG 94 del 4 maggio 2018 e DG nr 100 del 7 maggio 2018) risulta che gli alloggi ad oggi effettivamente consegnati sarebbero appena dieci.

Nel continuare l’azione degli alloggi confiscati quindi, sarebbe necessario ed urgente procedere, secondo la legge vigente, ad emettere gli atti necessari per riottenere gli alloggi popolari da assegnare, continuare con le verifiche coinvolgendo l’Aterp e la Prefettura e disporre l’utilizzo di tutti i fondi, vincolati per la manutenzione degli alloggi popolari, che potrebbero essere utilizzati anche per gli alloggi confiscati.

Queste azioni costituiscono l’iter sancito dalla legge vigente per garantire il diritto alla casa.

Portarle avanti significherebbe garantire la legalità e risolvere in modo efficace e trasparente il disagio abitativo di decine di famiglie a basso reddito e senza una casa.

Fonte: Un mondo di mondi Reggio Calabria