Inchiesta “Alchemia”, Girolamo Giovinazzo prosciolto anche in secondo grado

Le accuse di associazione mafiosa e corruzione non avevano retto neanche davanti al tribunale di Palmi

È stato assolto anche in appello Girolamo Giovinazzo detto “Gimmy”, coinvolto nell’inchiesta denominata “Alchemia”. Il cittanovese era stato coinvolto nella maxioperazione, coordinata dalla Procura antimafia di Reggio Calabria, contro le cosche di Cittanova Raso-Gullace-Albanese e quella di Palmi Parrello-Gagliostro, quest’ultima non riconosciuta però nei due gradi di giudizio.

Le accuse a Giovinazzo e il ricorso della Procura

Il 51enne di Cittanova era accusato di associazione mafiosa, corruzione e intestazione fittizia di beni. Un’accusa, però, che già il Tribunale di Palmi aveva riconosciuto l’estraneità di Giovinazzo, difeso dagli avvocati Roberto Ripepi e Valerio Spigarelli, dal contesto associativo legato alla cosca Raso di Cittanova.

Contro la sua assoluzione, e quella di altri 18 imputati assolti in primo grado, era ricorsa in appello la Procura antimafia reggina. La Corte d’appello, però, nella sua sentenza ha confermato la sua assoluzione e quella degli altri imputati nel procedimento.

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L’inchiesta Alchemia e le due fasi operative

L’inchiesta “Alchemia” è stata eseguita nel luglio 2016 e si è sviluppata in due fasi operative: una, condotta dalla Dia di Genova, in collaborazione con quelle di Reggio Calabria e di Roma, l’altra, coordinata dal servizio centrale operativo (Sco) della polizia, dalle squadre mobili di Genova, Reggio Calabria e Savona.

L’inchiesta ha coinvolto di 42 persone, considerati affiliati e contigui alla ‘ndrangheta, indagati per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione ed intestazione fittizia di beni e società.