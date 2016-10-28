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Professore calabrese vince 130 mila euro al programma Rai ‘Rischiatutto’ – VIDEO

Il professore di storia e filosofia Stefano Orofino concede il bis a Rischiatutto 2016: domande sulla storia della Juventus e altri 130mila euro in tasca

28 Ottobre 2016 - 16:44 | di Pasquale Romano

Stefano Orofino, professore calabrese campione di Rischiatutto, ospite della Juventus

‘FORZA JUVE!’. Questo il grido di Stefano Orofino, professore calabrese, nel momento in cui si è confermato del programma tv Rai ‘Rischiatutto’. Dopo la vittoria di aprile, Il professore di Cleto (provincia di Cosenza) concede il bis e si conferma campione nella prima puntata del Rischiatutto Edizione 2016.

La sua conoscenza della storia della Juventus sta diventando proverbiale: ecco le risposte (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO) che hanno consentito a Stefano Orofino di battere i suoi avversari e di portarsi a casa altri 130mila euro, da aggiungersi ai 132mila vinti ad aprile.

A scuola insegna storia e filosofia, mentre nel quiz condotto da Fabio Fazio risponde a domande sul club bianconero. Orofino era un appassionato dei rischiatutto-2programmi di Mike Bongiorno. Da adolescente seguiva Superflash, Pentatlon e Telemike e cullava il sogno di potervi partecipare. Quando poi ha raggiunto l’età adulta questi programmi sono cessati ma lui non ha smesso di interessarsi alle statistiche della Vecchia Signora e quando la Rai ha riproposto il fortunato programma degli anni settanta, non ha esitato un attimo e si è presentato ai casting.

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