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Il progetto ARS sbarca nel mondo dei videogame

Presentato al Nerd Monday il sistema di gioco ideato a Reggio Calabria, motore di giochi di ruolo e presto anche di videogiochi

18 Ottobre 2016 - 18:33 | di Vincenzo Comi

Videogame: il progetto ARS arriva su computer e cellulari

La cornice era quella ideale: il Nerd Monday che si tiene alla Gilda  degli Artisti, raduno reggino per appassionati di quella “cultura  geek” che passa dai giochi da tavolo e arriva alle serie televisive. A  salire sul palco e tenere la presentazione è stato proprio il Bak,  autore del progetto ARS un “sistema di gioco” che ha ideato e  sviluppato proprio a Reggio Calabria.

Che cos’è il sistema di gioco ARS

L’ARS (All-purpose Roleplaying System) è un insieme di meccaniche  essenziali che permettono di giocare con estrema facilità a svariati  tipi di esperienze ludiche: negli anni è stato il “motore” di giochi  di ruolo, giochi da tavolo, serate di improvvisazione teatrale e,  molto presto, anche videogiochi.

Sono infatti in via di sviluppo titoli che porteranno su computer e  cellulari le avventure scritte utilizzando ARS, permettendo ai  giocatori di entrare nelle ambientazioni che da quasi dieci anni sono  il fiore all’occhiello della produzione ludica reggina: Free Age of  Camelot, Mystery Night e tanti altri nuovi titoli.

“E’ uno strumento nuovo per raccontare una storia e ci permette di  parlare ad un’utenza molto vasta.

” ha commentato il Bak “Ispirazione  di partenza sono stati dei giochi tipici degli anni ’90 in cui si  mescolavano vere e proprie produzioni cinematografiche con grafica e  piattaforme digitali.


Sul target dei videogiochi ARS l’idea è chiara: “La sfida sarà offrire  delle storie che contengano diverse scelte narrative per poter essere  giocate più volte e ogni volta scrivere una storia differente insieme  al giocatore.

” continua il game designer reggino “E’ un’esperienza di  gioco pensata anche per chi gioca da cellulare e per qualche minuto  vuole staccare la spina con stile ed in maniera intelligente.

«Beyond the woods», il primo esperimento

“Beyond the woods” è il primo esperimento di questo genere, mostrato  in parte durante la presentazione, e sarà disponibile tra qualche  settimana sul sito www.ars-rpg.com.

Presentazione del progetto ARS al Nerd Monday di Reggio Calabria

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