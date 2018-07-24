Progetto della Regione Calabria vince premio europeo
Il progetto dei Piani Locali per il Lavoro della Regione Calabria rappresenta l'Italia agli European Enterprise Promotion Awards, con cerimonia a Graz a novembre
24 Luglio 2018 - 10:20 | di Eva Curatola
Saranno due progetti della Calabria e dell’Emilia-Romagna a rappresentare l’Italia alla dodicesima edizione del Premio europeo per la promozione di impresa (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2018).
L’edizione 2018 degli European Enterprise Promotion Awards
Sono due i progetti che rappresenteranno l’Italia alla dodicesima edizione dei premi europei per la promozione d’impresa – European Enterprise Promotion Awards (EEPA), lanciati dalla Commissione UE per incoronare le migliori iniziative che hanno contribuito a favorire l’imprenditorialità in Europa.
La Cerimonia di premiazione avverrà nell’ambito della SME Assembly che si svolgerà a Graz dal 19 al 21 novembre 2018.
Obiettivi dei premi e categorie in gara
I premi, rivolti agli Enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale impegnati in un’iniziativa di promozione dell’economia ed ai partenariati pubblico-privato, intendono:
- individuare e riconoscere azioni e iniziative di successo adottate per promuovere l’impresa e l’imprenditorialità
- dare visibilità alle migliori politiche e prassi imprenditoriali e condividerle
- sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo degli imprenditori nella società, soprattutto delle PMI (elemento vitale annoverando il 99% delle imprese europee)
- incoraggiare e ispirare potenziali imprenditori.
Sei le categorie dei premi europei per la promozione d’impresa – EEPA 2018:
- Promozione dello spirito imprenditoriale: le iniziative volte a promuovere una mentalità imprenditoriale, particolarmente tra i giovani e le donne
- Investimento nelle competenze imprenditoriali: le iniziative volte a migliorare le competenze imprenditoriali e manageriali
- Sviluppo dell’ambiente imprenditoriale: le politiche innovative volte a promuovere la nascita e lo sviluppo delle imprese, a semplificare le procedure legislative e amministrative per le aziende e ad attuare il principio “pensare anzitutto in piccolo”, a favore delle PMI
- Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese: le politiche atte a stimolare le aziende, e in particolare le PMI a sfruttare maggiormente le opportunità offerte dai mercati interni ed esterni all’Unione europea
- Sostegno allo sviluppo di prodotti “green” e all’efficienza delle risorse: le iniziative atte a supportare l’accesso delle PMI ai mercati verdi e a favorire un miglioramento della loro efficienza delle risorse, attraverso, ad esempio, lo sviluppo di competenze, opportunità di stabilire rapporti d’affari e finanziamenti in materia di ecosostenibilità
- Imprenditorialità responsabile e inclusiva: le iniziative che promuovono la responsabilità sociale d’impresa all’interno delle piccole e medie imprese. Questa categoria riconosce anche gli sforzi volti a promuovere l’imprenditorialità tra i gruppi svantaggiati, come disoccupati, in particolare quelli a lungo termine, migranti regolari, disabili o persone appartenenti a minoranze etniche.
I progetti italiani selezionati dalla giuria nazionale
I progetti selezionati dalla Giuria nazionale sono:
- PLL – Piani Locali per il Lavoro della Regione Calabria, nell’ambito della categoria “Sviluppo dell’ambiente imprenditoriale”: il progetto è stato valutato positivamente per l’intrinseca innovatività, la potenziale replicabilità, il coinvolgimento degli stakeholder, il protagonismo di giovani laureati e l’approccio nel favorire la crescita e lo sviluppo dell’ambiente imprenditoriale in Calabria
- Premio ER.RSI Innovatori responsabili. Le imprese dell’Emilia-Romagna per l’Agenda 2030, della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della categoria “Imprenditorialità responsabile e inclusiva”: il premio, giunto alla quarta edizione, punta a valorizzare le imprese che integrano nelle loro strategie aziendali gli obiettivi indicati dall’Onu con l’Agenda 2030, coniugando competitività e sostenibilità.
Sono state ammesse a partecipare all’EEPA 2018 anche:
- We start challenge – Associazione IMPACT
- Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca – Regione Valle d’Aosta
- CREA Unica – Università degli Studi di Cagliari
- Creare lavoro, sostenere il territorio: storia ed evoluzione di un gruppo d’acquisto che ha creato un’azienda green.
Fonte: FASI
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