Lidia Bastianich, testimonial dei prodotti enogastronomici calabresi nel mondo, torna in Calabria giovedì 5 ottobre, alle ore 20.30, a Lamezia Terme, ospite delle comunità “Progetto Sud” di Don Giacomo Panizza, in un locale confiscato alla mafia, nella sala Sintonia. Una cena a cui parteciperà anche il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio.

I prodotti biologici della cooperativa “Le agricole”, coltivati su terreni confiscati alla n’drangheta, saranno gli ingredienti del menù interamente preparato dalle donne della cooperativa. Ad accogliere gli ospiti, i ragazzi con abilità diverse di Progetto Sud guidato da Don Panizza. Nello scorso mese di maggio Lidia Bastianich, la celebre chef, scrittrice e conduttrice televisiva di fama mondiale, aveva fatto tappa in Calabria alla scoperta dell’enogastronomia locale, nell’ambito di un programma della Regione Calabria ideato per la promozione del turismo enogastronomico regionale.

Un viaggio che ha attraversato i sapori e le unicità del territorio. Sono state numerose le location visitate e immortalate dalle telecamere della troupe di Lidia Bastianich lungo un itinerario tra i sapori e i prodotti simbolo della nostra terra raccontato dalla fortunata trasmissione televisiva dalla chef di fama internazionale.