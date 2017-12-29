Tutto pronto per il 47° ‘Tuffo in Mare di Capodanno’
Dal 1972 il più numeroso e longevo d'Italia: iscrizioni dalle 10.30, arrivo delle auto storiche, sirena alle 12 e buffet di dolci e spumante
29 Dicembre 2017 - 15:40 | di Eva Curatola
Ritorna, come ogni 1° Gennaio, lo storico appuntamento con il tradizionale “Tuffo in Mare di Capodanno”. Organizzato dall’Associazione Febiadi, l’evento è dal 1972 il tuffo in mare di Capodanno più numeroso e più longevo d’Italia.
La data tanto attesa si avvicina! Qui di seguito il programma:
Ore 10,30 Apertura iscrizioni
Ore 11.00 Arrivo Fiat 500 Club (5° Raduno Nazionale di Capodanno)
Le tuffatrici ed i tuffatori saliranno a bordo delle auto storiche ed entreranno al lido comunale per il fatidico Tuffo in mare di capodanno.
Ore 11.30 Arrivo dal mare delle imbarcazioni del Circolo Velico Reggino e del Canoa Kajak Club Reggio Calabria
Ore 12.00 Suono della sirena per il Tuffo in mare
Ore 12.30 Buffet di dolci e spumante
Soggetti coinvolti:
Promosso dall’Associazione Febiadi no-profit
Con il Patrocinio morale del comune di Reggio Calabria Città Metropolitana
La collaborazione di: *Ass. Naz. Stelle al Merito del CONI sez. di RC
- Confcommercio RC *Parrocchia Arangea (S. Giovanni Nepomuceno e S. Filippo Neri)
- Parco Giochi Wonderland *Ass. BIESSE per il Bene Sociale
La partecipazione di: *Fiat500 club Italia sez. RC con il 5° Raduno di Capodanno *Canoa Kajak Club RC *Circolo Velico RC
Tuffo nello Spettacolo Mercoledì 3/1/2018 Scalinata Teatro Comunale – ore 17,00
Hanno preceduto questo magico momento altri 3 eventi tra solidarietà, Arte e Cultura
Tuffo nella Solidarietà “Vincenzo Bommarito” Domenica 17/12
Tuffo nell’Arte dal 14 al 23/12 – Galleria palazzo S. Giorgio – C.so Garibaldi
Tuffo nella Cultura 16 – 20 – 27 e 29/12
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie