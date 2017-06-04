Pronto Estate: la guida turistica cartacea e online arriva all’8°edizione

C’è un territorio, un tempo abitato da divinità e creature mitologiche, tutto da scoprire! Spiagge e calette misteriose, nascoste, selvagge. Balconi panoramici mozzafiato. Sport e attività divertenti da praticare tra il cielo e il mare della costa degli dei. Tutto un mondo da vivere e scoprire attraverso la nuova guida Pronto Estate, che festeggia il suo ottavo anno di vita.

Un prodotto editoriale originale e completo che riesce ad innovarsi e rendersi più attraente anno dopo anno.

Accanto alle pagine tradizionali – che da anni accompagnano il turista alla scoperta del territorio – la guida informativa si è vestita di grandi novità.

Le novità: mappe, top ten e cinque lingue

Mappe aggiornate e presentate con una nuova grafica. Top ten arricchita: alla top ten delle cose da fare assolutamente lungo la Costa degli Dei, si sono aggiunte altre 4 top ten: piatti da assaggiare, sport da praticare, souvenir da acquistare e attività per famiglie e bambini.

Una guida versatile e dinamica. La versatilità della guida è legata alla traduzione di ogni sezione in ben 5 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, russo). La dinamicità alla sapiente impostazione grafica e ai colori vivaci che si susseguono e richiamano alla mente del viaggiatore le bellezze del nostro territorio, a partire dalle sfumature di blu del mare.

Il nuovo portale web Pronto Estate

Ma le novità non sono ancora finite. Da quest’anno Pronto Estate è anche un portale web. Il portale, che richiama il nome della guida cartacea, è realizzato con una struttura html5 ed è mobile responsive, cioè si adatta a tutti i dispositivi. Un portale dinamico, dunque, che consente di pianificare una vacanza a 360° e di tuffarsi fin nelle profondità del territorio calabrese, per conoscerlo in ogni suo angolo paradisiaco.

Il portale web, che è già attivo all’indirizzo www.prontoestate.it, può essere considerato un’evoluzione della guida turistica cartacea con l’esclusiva opportunità di contattare le strutture e attività partner e richiedere le offerte con un coupon targato Pronto Estate.

Pronto Estate 2017, quindi, si presenta come una guida informativa che vuole superare la sua stessa essenza e farsi compagna di viaggio e di avventura del turista alla scoperta della nostra bellissima terra, attraverso tradizioni, feste, sagre, storia, cultura, musica e gusto.

Gli itinerari dalla Costa degli Dei alle Eolie

Pagina dopo pagina, il turista attraversa la Costa degli Dei (Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Drapia, Ricadi-Capo Vaticano, Spilinga, Joppolo, Nicotera), passando per l’entroterra vibonese (Serra San Bruno, Zungri, Soriano, Limbadi e Motta Filocastro) con itinerari particolari che superano i confini della provincia approdando nel territorio reggino (Bagnara, Scilla, Gambarie d’Aspromonte, Reggio Calabria, Pentedattilo, Stilo e Monasterace) e nel territorio crotonese (Le castella e Isola Capo Rizzuto), fino alle Isole Eolie.

La vision che da anni guida i creatori di Pronto Estate si rispecchia nella capacità di attivare una vera e propria rete tra sponsor, privati e pubblici, collaboratori, sostenitori, enti e associazioni che attraverso la guida contribuiscono a far conoscere al turista-viaggiatore le bellezze del nostro territorio, sotto tutti i punti di vista.

Professionalità, originalità e amore verso il proprio territorio muovono da ben otto anni Pubblicom e Meligrana Editore. Non vi resta che sfogliare la guida, o cliccare sul sito, e tuffarvi nelle mille sfumature del Sud.