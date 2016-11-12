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Tutto pronto per l’ undicesima edizione della Festa del vino di Bova

A Bova, uno dei borghi più belli d'Italia, sabato 12 novembre torna la festa del vino con musica etno-calabrese e il tradizionale falò in piazza

12 Novembre 2016 - 13:38 | di Redazione

Bicchiere e bottiglia di vino rosso per la Festa del vino di Bova

Red Wine glass and Bottle

Anche quest’anno, uno dei borghi più belli d’Italia, Bova, ospiterà l’undicesima edizione della festa del vino.

Una festa tradizionale, in cui il protagonista è il vino.

Il vino verrà celebrato e festeggiato, rigorosamente in compagnia: come ogni anno, la festa richiamerà nel borgo moltissimi visitatori.

Per questo, oltre al vino, ad allietare tutti i partecipanti, saranno presenti dei gruppi musicali etno-calabresi, musiche Mutraka e Taranta Jonia e il tradizionale falò in piazza.

Non perdete, dunque, l’appuntamento con la tradizione: sabato 12 novembre a partire dalle ore 17.00, Piazza Roma, Bova.

Immagine della Festa del vino di Bova, undicesima edizione

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