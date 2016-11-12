Tutto pronto per l’ undicesima edizione della Festa del vino di Bova

A Bova, uno dei borghi più belli d'Italia, sabato 12 novembre torna la festa del vino con musica etno-calabrese e il tradizionale falò in piazza

Anche quest’anno, uno dei borghi più belli d’Italia, Bova, ospiterà l’undicesima edizione della festa del vino.

Una festa tradizionale, in cui il protagonista è il vino.

Il vino verrà celebrato e festeggiato, rigorosamente in compagnia: come ogni anno, la festa richiamerà nel borgo moltissimi visitatori.

Per questo, oltre al vino, ad allietare tutti i partecipanti, saranno presenti dei gruppi musicali etno-calabresi, musiche Mutraka e Taranta Jonia e il tradizionale falò in piazza.

Non perdete, dunque, l’appuntamento con la tradizione: sabato 12 novembre a partire dalle ore 17.00, Piazza Roma, Bova.