Tutto pronto per la decima edizione del Pentedattilo Film Festival

Dal 7 all’11 dicembre torna al teatro Cilea di Reggio Calabria il Pentedattilo Film Festival.

Il Pentedattilo Film Festival è un Festival Internazionale di cortometraggi che nel Sud Italia con il rischio della scommessa ha creato una nuova frontiera del cinema breve mondiale.

Il borgo fantasma, arroccato su una caratteristica roccia a cinque dita che si erge maestosa sul mare, si anima con il cinema del Pentedattilo Film Festival, un cinema che scalpita da tutto il mondo per essere conosciuto, apprezzato, che abbatte le frontiere dell’indifferenza per affermare il suo eccezionale valore intrinseco, artistico e produttivo .

Il Pentedattilo Film festival è un festival esclusivamente di cortometraggi, che scopre facendosi scoprire, che individua talenti, promuove occasioni di incontri tra giovani cineasti e affermati maestri del cinema, offre al pubblico la visione di un cinema “altro” sviluppando una rete significativa di circuitazione e condivisione artistica.

Quest’anno il teatro Cilea ospiterà gli eventi del festival, con le proiezioni matinèe, rivolte ai giovani studenti.

Per scoprire l’elenco completo di tutti i finalisti dell’edizione 2016, visita il sito: www.pentedattilofilmfestival.net