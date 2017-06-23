Tutto pronto per la manifestazione benefica “Un goal per un sorriso”

Tutto pronto ormai per la 3/a edizione di “Un goal per un Sorriso”, manifestazione di beneficenza per contribuire alla realizzazione di un parco giochi per bambini diversamente abili al Parco Impastato. Domani alle ore 17 si incontreranno in tempi di 35-40 minuti la Nazionale Attori, la squadra delle Vecchie Glorie del calcio calabrese e quella del Clero e della Diocesi di Lamezia Terme.

Nata da un’idea di Don Pasquale De Fazio e di Felice Costanzo, l’evento ha il patrocinio di Regione, Provincia e Comune di Lamezia Terme è ricorderà anche la figura di Armando Raffaele a cui sarà dedicato il 1° Memorial. In particolare gli amministratori di quest’ultimo Ente hanno sottolineato, in conferenza stampa di presentazione qualche giorno fa, la portata solidale dell’evento “augurandosi che i lametini rispondano in massa a questa bellissima manifestazione, che servirà a donare un sorriso ai bambini diversamente abili”.

E sull’evento, apprezzate le parole del noto attore Franco Oppini, intervenuto ieri a “Buon giorno Regione” su Rai 3 Calabria, il cui nome è scolpito nella memoria di tanti per essere stato uno dei quattro cabarettisti dei ‘Gatti di Vicolo Miracoli’. “Il fine della manifestazione è altamente significativo – ha spiegato Oppini – quello cioè di raccogliere fondi per la realizzazione di un parco-giochi per bambini disabili. Per cui quando noi attori siamo chiamati a queste manifestazioni e quindi c’è la possibilità di dare una mano, siamo sempre presenti, anche se magari dobbiamo fare migliaia di chilometri e sottrarre tempo alle nostre famiglie ed alle nostre mogli, che ci rimproverano – sorride – non solo perché seguiamo il calcio, ma ora anche perché lo andiamo a giocare in giro per l’Italia. Però quando le nostre gambe, magari non sempre molto abili, servono per questi scopi noi siamo sempre pronti”. Oppini aggiunge: “L’esperienza diretta coi bambini diversamente abili o comunque che soffrono è bellissima, specie quando loro vedono sul campo personaggi che magari seguono in televisione. Ed i loro sorrisi e questa voglia di vivere che ci trasmettono è il premio più importante per noi, ripagandoci di tutti i sacrifici che facciamo”. Anche un anticipazione da parte di Franco Oppini sulla sua famosa ex band: “Questo inverno potrete vedere al cinema i Gatti di Vicolo Miracoli, il gruppo storico infatti si è riunito per un film dal titolo Odissea nello Spirito”.

Insomma, si preannuncia un grande spettacolo domani, all’insegna della beneficenza e della solidarietà, con le Vecchie Glorie che ovviamente partono favorite visti i tanti ex calciatori in campo quali Banelli, Galluzzo, Sinopoli, Cascione, Drago, Tortora, De Angelis e tantissimi altri, guidati in panchina da Sabadini e Cittadino. Ma ovviamente quello che conterà di più, al di là del risultato, sarà la partecipazione del pubblico di Lamezia Terme.

