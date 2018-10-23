Tutto pronto per la serata di beneficenza ‘Dalle lasagne al brod… way’
Conferenza stampa a Palazzo San Giorgio per la serata di beneficenza al Teatro Cilea con Pippo Franco e Silvia Mezzanotte
23 Ottobre 2018 - 11:21 | di Eva Curatola
Si terrà mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 10:00, nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione della serata di beneficenza “Dalle lasagne al brod…way. #congiacomonelcuore”, in programma domani alle ore 21:00 al Teatro Francesco Cilea.
Alla conferenza stampa saranno presenti il vicesindaco della Città Armando Neri, l’attore Pippo Franco, protagonista della serata insieme all’attrice Silvia Mezzanotte, l’attore Gigi Misefari direttore artistico dell’evento, il Governatore Rotary Salvatore Iovieno, il produttore Stefano Baldrini, il Governatore emerito Rotary Francesco Socievole e il Presidente della Commissione distrettuale progetti Rotary International Antonio Enrico Squillace.
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