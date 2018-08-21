Giorno 1 settembre nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS Madonna della Montagna, promossi dal comitato feste della parrocchia “S. Maria d’Itria” di Rosalì, si svolgerà la gara ciclistica “Primo Trofeo MTB Città di Rosalì”.

La manifestazione organizzata da Ciclo Bike Villese, patrocinata dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e dalla Uisp, si svolgerà in Piazza Chiesa a Rosalì, nel Comune di Reggio Calabria.

Il raduno è previsto per le ore 14.00, alle 15.00 invece la partenza della competizione.

Per iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo email info@ciclijiriti.it e ciclismo.calabria@uisp.it.

Per informazioni rivolgersi a Antonio Bova 3894238565 o all’indirizzo ciclobikevillese@gmail.com

Una magnifica giornata di sport, sano agonismo e divertimento che vedrà grande partecipazione e coinvolgimento, grazie ad una perfetta organizzazione.

Prevista ampia partecipazione di corridori e pubblico da tutti i comuni dell’area della città metropolitana: da Campo Calabro a Villa San Giovanni, passando per Melito Porto Salvo e Motta San Giovanni, fino ad arrivare a Palmi e Gioia Tauro.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti delle due ruote e non, una splendida occasione di socialità e aggregazione.