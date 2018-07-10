Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS, proroga a venerdì 31 agosto 2018, la data di consegna degli elaborati della quinta edizione del “Festival di poesia dialettale calabrese Giuseppe Morabito 2018”. Il concorso è strutturato in due sezioni: Poesia inedita in dialetto calabrese, Poesia edita in dialetto calabrese. Si partecipa inviando cinque copie dattiloscritte o fotocopiate di una o due poesie per ogni sezione.

Come partecipare al concorso

Una sola copia di ogni poesia dovrà recare in calce nome, cognome, indirizzo (se posseduto anche quello di posta elettronica), recapiti telefonici e firma. È preferibile allegare alle poesie una breve biografia. Per la partecipazione è previsto un contributo unico di Euro 15.00 (quindici) da versare sul Conto Corrente Postale n. 96841119 intestato al Centro Internazionale Scrittori della Calabria per spese di segreteria.

Gli elaborati dovranno pervenire entro venerdì 31 agosto 2018 al seguente indirizzo: Centro Internazionale Scrittori della Calabria – Casella Postale 109 – 89100 Reggio Calabria. La Commissione Giudicatrice del “Festival di poesia dialettale Giuseppe Morabito” selezionerà il vincitore assoluto euro 300,00 (trecento), targa e diploma) e quattro primi, secondi e terzi premi dividendoli per sezioni: Sezione Gaetano Previtera euro 150,00 (centocinquanta), targa e diploma; al secondo e terzo classificato targa e diploma.

Sezione Luigi Campagna euro 150,00 (centocinquanta), targa e diploma; al secondo e terzo classificato targa e diploma. Sezione Mimmo Martino euro 150,00 (centocinquanta), targa e diploma; al secondo e terzo classificato targa e diploma. Sezione Pasquale Calcaramo euro 150,00 (centocinquanta), targa e diploma; al secondo e terzo classificato targa e diploma.

La giuria e le informazioni utili

Presidente della Commissione giudicatrice sarà il prof. Paola Radici Colace, ordinario di Filologia classica presso l’Università di Messina, Presidente Onorario e Direttore Scientifico del CIS. In seguito saranno resi noti i nomi dei componenti di Giuria.

Per informazione e mail:cis.dellacalabria@libero.it. Recapiti telefonici: 346.9648650 – 347.8367427 – 349.2126987.

Nel Blog www.cisdellacalabria.it e nei Siti www.ciscalabria.it e www.centrointernazionalescrittoridellacalabria.it (Sezione News) si trova il Bando di partecipazione.