Prosegue al Funny Club il Festival della Musica

Ogni venerdì fino ad agosto sulla terrazza del Funny Club tribute band e cover con cena a base di pizza: il calendario delle serate

Prosegue al Funny Club la rassegna “Il Festival della Musica“. Gli appuntamenti, che hanno preso il via il 30 giugno, continueranno fino al mese di agosto. La terrazza della nota pizzeria reggina ha già visto andare in scena alcune cover band locali, tra cui Amodonostro e Battisti 4ever.

Questa settimana ad occupare la scena saranno invece i “The Lizard” cover band The Doors con Robby (Voce), LeX (Piano), Mimmo (Chitarra) e Peppe (Batteria).

“Ecco la prima delle grandi novità”

E’ così che la band reggina annuncia al popolo di Facebook l’appuntamento di venerdì 14 Luglio alle ore 21:00 presso il Funny Club.

Ogni venerdì fino al mese di agosto il Funny Club ospiterà infatti diversi artisti che daranno vita ad uno spettacolo unico con sfondo una terrazza da sogno.

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

il 14 Luglio con The Lizard – tributo Doors

il 21 Luglio con Blaskom – tributo Vasco Rossi

il 28 Luglio con Faber Quartet – tributo De Andrè

il 4 Agosto con Manna&Rino – tributo Mannarino e Rino Gaetano

l’11 Agosto con Evolution – tributo Pink Floyd

il 25 Agosto con Groove 4Good – cover band di musica internazionale

Le serate del Music Festival prevedono una cena con pizza in terrazza accompagnata da musica live di respiro italiano e internazionale.

Il Funny Club vi aspetta numerosi ogni venerdì per un connubio ideale tra musica dal vivo, divertimento, pizza biologica e ambiente rilassante.

Per info&prenotazioni 392/4055945-0965/48247