Proseguono le consegne dei contenitori di vetro per la differenziata

Consegne contenitore del vetro: continuano per gli abitanti di Ravagnese “Per non restare indietro DifferenziAMO anche il vetro!”

Le consegne dei mastelli nelle zone già servite

Parallelamente alle nuove consegne dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta, che si stanno effettuando presso l’AREA PARCHEGGIO Terminale Bus ATAM di Largo Botteghelle per gli abitanti dei quartieri di Sbarre, Ferrovieri-Gebbione e S. Giorgio extra, AVR in queste settimane è ancora presente in tutte quelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata porta a porta è già attivo, per consegnare il contenitore per la raccolta del vetro. Con lo slogan “Per non restare indietro DifferenziAMO anche il vetro!”, si sta consegnando anche un nuovo mastello di colore verde, che contribuirà al miglioramento della raccolta differenziata.

Il vetro se ben selezionato è riciclabile all’infinito, perché riciclandolo si riducono le emissioni di polveri nocive ed anidride carbonica, si tagliano i consumi di energia e si risparmiano preziose materie prime. E soprattutto perché la raccolta differenziata del vetro contribuisce a contenere i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, con benefici economici per i cittadini.

Calendario delle consegne e come ritirare il mastello

Le consegne del nuovo contenitore, dopo essere iniziate dal quartiere di Gallina, si sono spostate a Pellaro e sino a sabato 3 dicembre, infatti, si continuerà a distribuire agli abitanti del quartiere il nuovo contenitore. Mentre da lunedì 5 e sino a sabato 10 dicembre, ci si sposterà a consegnare presso la Sede della Circoscrizione di Ravagnese, mantenendo sempre lo stesso orario di apertura, ovvero dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. I cittadini potranno quindi richiedere gratuitamente il nuovo contenitore del vetro e dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del contenitore, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento. Si precisa che il servizio di raccolta con questo nuovo contenitore del vetro partirà da gennaio. Sino ad allora i cittadini dovranno seguire il calendario attuale senza il mastello del vetro.

Inoltre informiamo tutti i cittadini che le consegne di tale contenitore continuerano nelle altre zone nei giorni indicati dal seguente calendario (passibile di modifiche):

ZONA ARCHI (Ex Caserma dei Carabinieri, Sede della Circoscrizione): dal 12 al 17 dicembre 2016

ZONA GALLICO (Parco della Mondialità): dal 19 al 23 dicembre 2016

ZONA CATONA (Sede Associazione “Nuova Solidarietà”): dal 19 al 23 dicembre 2016

ZONA S. CATERINA (Stazione Ferroviaria di S. Caterina): dal 19 al 23 dicembre 2016

Quindi continuiamo su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria! Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.