Pubblicato l’avviso per assistenti educativi e assistenti alla comunicazione
Sul portale comunale l'avviso pubblico e il modello di domanda per entrare nella short list, da presentare entro le 9 dell'11 settembre
08 Agosto 2017 - 19:14 | di Pasquale Romano
E’ stato pubblicato nella giornata di oggi sul portale dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria www.reggiocal.it l’avviso pubblico per la costituzione di una short list per gli assistenti educativi e di assistenti alla comunicazione.
A darne notizia in una nota è l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria Lucia Nucera che nei giorni scorsi aveva anticipato l’imminente apertura dell’avviso pubblico, da oggi disponibile al link: http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Notizie/articolo109442.html
La scadenza per la presentazione delle domande è entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 11 settembre 2017. Sul portale della rete civica comunale è possibile consultare l’avviso e scaricare il modello di domanda.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie