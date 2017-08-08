E’ stato pubblicato nella giornata di oggi sul portale dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria www.reggiocal.it l’avviso pubblico per la costituzione di una short list per gli assistenti educativi e di assistenti alla comunicazione.

A darne notizia in una nota è l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria Lucia Nucera che nei giorni scorsi aveva anticipato l’imminente apertura dell’avviso pubblico, da oggi disponibile al link: http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Notizie/articolo109442.html

La scadenza per la presentazione delle domande è entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 11 settembre 2017. Sul portale della rete civica comunale è possibile consultare l’avviso e scaricare il modello di domanda.