Pulizia piazza Milano, la soddisfazione dell’ass. Sbarre

Demetrio Fortugno, VicePresidente dell’Associazione Culturale SBARRE – Centro Documentazione, a nome proprio e dei soci, intende manifestare la più viva soddisfazione ed il più vivo compiacimento per la realizzazione dei lavori di pulizia straordinaria realizzati in questi giorni su Piazza Milano, su via Palmi e su via Scilla, da parte della squadra di operai dell’AVR, su sollecitazioni provenienti dalla nostra Associazione e positivamente recepite da parte del Sindaco Giuseppe Falcomatà e dall’Assessore Nino Zimbalatti.

L’area di Piazza Milano riveste un’importanza vitale per i cittadini di Sbarre, perché conferisce eleganza e bellezza agli insediamenti di case popolari e di cooperative che vi insistono, anche grazie alla pregiata alberatura che vi vegeta.

È necessario sensibilizzare la popolazione residente per il rispetto delle regole che disciplinano la raccolta differenziata, per evitare per il futuro che si debbano formare un’altra volta queste mini – discariche, insieme all’auspicio che i residenti, magari gli anziani ed i pensionati che hanno più tempo a disposizione, possano adottare le aiuole e mantenere così sempre ordinato uno spazio importante del rione di Sbarre.