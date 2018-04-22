In occasione del quarantennale del martirio del Presidente della DC Aldo Moro, il Liceo Statale “Giuseppe Rechichi”, promuove, per il prossimo giovedì 26 aprile, l’incontro: “Aldo Moro: l’uomo e l’attualità del suo pensiero”.

Ospite d’eccezione sarà Agnese Moro, giornalista e scrittrice, figlia dello statista italiano ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio del 1978.

All’auditorium comunale di Polistena, dalle 9.30, la Moro dialogherà con gli allievi del Liceo ripercorrendo la figura del padre e il suo impegno politico all’interno della Democrazia Cristiana.

Gli ospiti sul palco dell’auditorium

Con la Moro, sul palco dell’auditorium, sarà presente il sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, Roberto Di Palma e Don Pino De Masi, referente dell’associazione Libera.

Un viaggio nella memoria, quello del prossimo 26, ma anche un’occasione straordinaria per riflettere sul valore della legalità e della giustizia nella politica e nella società.

“Ringrazio Agnese Moro per avere accettato il nostro invito – commenta il dirigente scolastico del “Rechichi”, Francesca Maria Morabito. La sua presenza e quella degli altri ospiti, ne sono certa, contribuirà ad accrescere il senso di responsabilità e i valori etici e civili che ogni giorno con le attività didattiche ed extra- curriculari divulghiamo tra i nostri studenti”.

Le autorità presenti a Polistena

A Polistena, per la manifestazione, saranno presenti il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Nicola Irto, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e il primo cittadino, Michele Tripodi.

Giungerà anche il Prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, è stata organizzata in sinergia con l’associazione “Giuseppe Rechichi”, con il suo presidente, Giovanni Laruffa, tra gli ospiti dell’iniziativa.