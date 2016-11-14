Quarta vittoria per l’under 21 del duo Simone Martino e Andrea Votano
Quarta vittoria in quattro partite per l'under 21 della Futura, in vetta con il Cataforio: domenica mattina al Botteghelle lo scontro diretto
14 Novembre 2016 - 08:45 | di Vincenzo Comi
Quarta vittoria in 4 partite per l’under 21 del duo Simone Martino e Andrea Votano. Primo posto in classifica insieme al Cataforio e domenica mattina alle 11 al Botteghelle scontro diretto .
Partita controllata dai ragazzi della Futura sempre in vantaggio grazie alle 5 reti di ottima fattura.
Primo tempo che si chiude sul 2 a 0 , poi nella ripresa la Futura prende il largo portandosi sul 4 a 0. Serve a poco il 4 a 1 dei giallorossi di Catanzaro perché arriva subito dopo la quinta rete a ristabilire le distanze. Bene tutti i ragazzi che si sono messi in evidenza. Oltre ai marcatori e’ obbligatorio citare il portiere Cristian Aquilino ( sempre un baluardo difficile da superare ) Sciurti , Sartiano ed il solito Caminero.
Da evidenziare l’esordio tra i pali anche del giovanissimo Morabito nei minuti finali. Ora l’attenzione si sposta a domani , lunedì 14, quando alle 18 ai campi del Reggio Village scenderà in campo l’under 18 contro la Ludos.
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