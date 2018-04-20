Dalla prossima settimana, i cittadini dei quartieri di PINETA ZERBI – TREMULINI – EREMO potranno avere recarsi anche in orario mattutino a ritirare il kit per la raccolta differenziata porta a porta.

Da giorno 24 aprile 2018, ( esclusi i giorni festivi del 23 e 25 aprile in cui le consegne non verranno effettuate ) i cittadini sono invitati a recarsi presso il LIDO COMUNALE DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00. Per il RITIRO GRATUITO del kit dovranno munirsi della tessera sanitaria e di un documento in corso di validità attestante la residenza nei quartieri interessati dal nuovo servizio.

L’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Quindi si continua su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Per ulteriori informazioni potete consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.