Quasi terminati i posti al seminario di orientamento alla professione di Wedding Planner
Pochi posti ancora disponibili per il seminario di tre ore con Cira Lombardo al Royal Garden: attestato di partecipazione e info sui corsi
22 Febbraio 2016 - 13:12 | di Redazione
Sono quasi terminati i posti disponibili per il seminario di orientamento professionale per wedding planner, condotto da Cira Lombardo.
Il ristorante “Royal Garden” di Reggio Calabria, il 4 Marzo 2016,sarà , infatti, una delle tappe del tour itinerante in tutta Italia di Cira Lombardo, famosa regista del wedding e organizzatrice del seminario di orientamento professionale per wedding planner.
Il seminario,della durata di 3 ore, tratterà tutte le tematiche e le basi per intraprendere la professione di organizzatore di eventi, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione e la nuova rivista Weddings Luxury in edicola dal 1 febbraio 2016.
Inoltre, durante il seminario, potrete avere tutte le informazioni e le anticipazioni relative ai corsi per Wedding Planner organizzati da Cira Lombardo due volte l’anno, ad aprile e a novembre.
Affrettati, i posti sono in esaurimento: richiedi informazioni (via sms) al 3935478475, Erika Chantal Brancati.
“ROYAL GARDEN” si trova in via Provinciale 218, Gallina a Reggio Calabria.
EVENTO FB: https://www.facebook.com/weddingsluxury/photos/a.112372502171780.17789.110862515656112/937973822944973/?type=3&theater
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