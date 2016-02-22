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Quasi terminati i posti al seminario di orientamento alla professione di Wedding Planner

Pochi posti ancora disponibili per il seminario di tre ore con Cira Lombardo al Royal Garden: attestato di partecipazione e info sui corsi

22 Febbraio 2016 - 13:12 | di Redazione

Locandina del seminario per wedding planner a Reggio Calabria, referente Erika Brancati

Sono quasi terminati i posti disponibili per il seminario di orientamento professionale per wedding planner, condotto da Cira Lombardo.

Il ristorante “Royal Garden” di Reggio Calabria, il 4 Marzo 2016,sarà , infatti, una delle tappe del tour itinerante in tutta Italia di Cira Lombardo, famosa regista del wedding e organizzatrice del seminario di orientamento professionale per wedding planner.

Il seminario,della durata di 3 ore, tratterà tutte le tematiche e le basi per intraprendere la professione di organizzatore di eventi, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione e la nuova rivista Weddings Luxury in edicola dal 1 febbraio 2016.

Inoltre, durante il seminario, potrete avere tutte le informazioni e le anticipazioni relative ai corsi per Wedding Planner organizzati da Cira Lombardo due volte l’anno, ad aprile e a novembre.

Affrettati, i posti sono in esaurimento: richiedi informazioni (via sms) al 3935478475, Erika Chantal Brancati.

“ROYAL GARDEN” si trova in via Provinciale 218, Gallina a Reggio Calabria.

EVENTO FB: https://www.facebook.com/weddingsluxury/photos/a.112372502171780.17789.110862515656112/937973822944973/?type=3&theater

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