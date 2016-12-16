Quattro spettacoli, un unico evento: Alziamo il sipario 2016!

Concerto sinfonico, balletto, omaggio a Lucio Dalla e gospel: il Natale al Teatro Francesco Cilea con biglietti a prezzi contenuti e la novità dei palchi interi

Arriva il Natale e il Teatro Francesco Cilea Alza il sipario per ospitare quattro spettacoli che si fissano in un unico evento.

La strategia sottesa al progetto, curato dall’Assessorato alla Cultura e cofinanziato dalla Regione Calabria sulla base del bando “Eventi storicizzati” di cui il Comune di Reggio Calabria é stato per il secondo anno assegnatario, ha l’obiettivo di promuovere la buona musica ed eventi che si aprano alla partecipazione di un pubblico attento ed esigente che, anche grazie ad un contenuto prezzo del biglietto, avrà modo di vivere un Natale immerso nella musica e nel balletto.

“Un percorso iniziato lo scorso anno” dice l’Assessore Patrizia Nardi “con una stagione proposta dall’amministrazione comunale ad un pubblico che ha molto apprezzato la qualità dell’offerta culturale, l’impegno dell’Assessorato a ricongiungere la città ai contesti importanti della musica, nazionali ed internazionali e a riprendere il dialogo con le maggiori agenzie e compagnie italiane. Offerta in coerenza con gli obiettivi programmatici dell’Assessorato, che ha colto una forte domanda di qualità proveniente dalla comunità reggina”.

Il programma dei quattro spettacoli

Tradizione e modernità si fondano in “Alziamo il sipario 2016”, che presenta un programma classico, dando spazio alla musica sinfonica e al balletto, con interpreti di grande spessore:

Venerdì 23 dicembre ore 21,15 – Genio Inedito Francesco CILEA a 150 ANNI DALLA NASCITA

Concerto Sinfonico – Francesco Anile con il Coro e l’Orchestra Francesco Cilea – Dirige il Maestro Marco Alibrando

Domenica 25 dicembre ore 18,15 – LO SCHIACCIANOCI – Balletto di Mosca – La Classique

LO SCHIACCIANOCI Balletto di Mosca – La Classique Martedì 27 dicembre ore 21,15 – FUTURA, BALLANDO CON LUCIO – OMAGGIO A LUCIO DALLA – Balletto di Roma

FUTURA, BALLANDO CON LUCIO OMAGGIO A LUCIO DALLA Balletto di Roma Giovedì 29 dicembre ore 21,15 – CONCERTO GOSPEL – Dexter Walker & Zion Movement

Palchi e posti singoli: abbonamenti e prezzi

Tra le novità di quest’anno, vi è l’opportunità di acquisire, al botteghino del Teatro Cilea, l’intero palco (con posti variabili da 5 a 3, a seconda della dislocazione del palco), un modo familiare per fruire la cultura.

Il prezzo dell’abbonamento per un palco centrale (I e II livello) è di 240,00 euro, per un palco laterale (I e II livello) è 192,00 euro. Per entrambe le soluzioni un palco ospita cinque persone.

E’ possibile anche acquisire il posto singolo in poltronissima al prezzo in abbonamento di euro 48,00 e per singolo spettacolo di euro 15; ovvero in poltrona, in abbonamento di euro 38,00 e per singolo spettacolo di euro 12,00.

Inoltre, sono previsti riduzioni per:

dipendenti del Comune di Reggio Calabria, per massimo un abbonamento Palco o due abbonamenti posto singolo, ovvero per due biglietti a spettacolo

persone inferiori a 27 anni e superiore a 65 anni, per massimo un abbonamento Palco o due abbonamenti posto singolo, ovvero per due biglietti a spettacolo

Enti ed Associazioni, previa accordo-convenzione, per abbonamenti Palco ( min 2, max 3) e/o abbonamenti posto singolo ( min.10, max 15), ovvero per biglietti a spettacolo ( min.10 max 15).

Informazioni e contatti

Per ogni ulteriore informazione, visitare il sito dell’Amministrazione comunale www.reggiocal.it, o telefonare all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, 0965.23316, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.