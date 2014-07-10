Questa sera al Cipresseto di RC i Mattanza con il loro nuovo album “I Bronzi di Riace”

GIOVEDI 10 LUGLIO ALLE ORE 20.00 PRESSO L’ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO (CIPRESSETO) DI REGGIO CALABRIA I MATTANZA SI ESIBIRANNO CON IL LORO NUOVO SPETTACOLO TRATTO DALL’OMONIMO ALBUM “I BRONZI DI RIACE SOUNDTRACK”.Il disco costituisce infatti la colonna sonora del DVD documentario “I Bronzi di Riace – Ipotesi sul passato e tecnologie per il futuro” curata dalla digi. Art Servizi digitali per l’Arte, le Esposizioni e il Marketing di Pesce Rosanna in convenzione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.

Il documentario, presente all’interno della sala pre-filtro dei Bronzi di Riace, affronta le tematiche sui due capolavori di Riace: dal ritrovamento, passando per le ipotesi degli studiosi, fino ad arrivare ai restauri, le nuove tecnologie applicate ed alla nuova dislocazione all’interno del Museo Archeologico di Reggio Calabria. Durante la serata sarà inoltre possibile assistere ad una proiezione di presentazione del DVD. Sia il CD che il DVD sono acquistabili presso il bookshop del Museo Archeologico di Reggio Calabria.