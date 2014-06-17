Questo pomeriggio la presentazione della mostra ‘Le macchine di leonardo Da Vinci’
Alle 16 in Piazza Italia si presenta la mostra che dal 21 giugno sarà ospitata al Parco Ecolandia
17 Giugno 2014 - 12:13 | di Redazione
Questo pomeriggio si terrà la conferenza stampa di presentazione della Mostra “Le macchine di Leonardo da Vinci”, alle ore 16.00, presso la Sala Biblioteca della Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, in Piazza Italia.
In tale occasione sarà presentata questa importante iniziativa culturale che sarà ospitata presso il PARCO ECOLANDIA, a partire da sabato 21 giugno.
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