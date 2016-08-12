Questo Weekend la 27^ edizione della Sagra della Melanzana

Fervono i preparativi nel piccolo borgo di Salice, periferia nord di Reggio Calabria. Anche quest’ anno, così come accade da ventisette anni a questa parte, nel secondo fine settimana di agosto, andrà in scena la Sagra della Melanzana, nell’ incantevole “cornice” del Parco Verde attrezzato. La grande novità di quest’anno sarà il parcheggio gratutio per tutti coloro i quali avranno il piacere di partecipare alla Sagra.

Una sagra per la Casa della Solidarietà

Un evento ludico e gastronomico, concentrato in due serate, che arriva a conclusione di un percorso sociale e aggregativo, di cui l’ Associazione Nuova Solidarietà e’ inarrestabile propulsore.

Un programma ricco di eventi e manifestazioni – rivolto al sostegno del Centro di Pronta Accoglienza “Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore” e alla relativa Mensa dei Poveri, purtroppo quotidianamente sempre più affollata – ha preceduto le due serate della Sagra della Melanzana che, anche quest’ anno saranno caratterizzate dalla preparazione della Parmigiana più grande al mondo.

La parmigiana più grande al mondo

Guinness World Record certificato con i suoi 378 kg. Anche in questa occasione la parmigiana sarà cucinata sul posto nella padella campione a forma di melanzana “tunisina” lunga 7, 60 mt più 1,70 mt di gambo, larga 2,16 mt, del peso di oltre 400kg, poggiata su un forno caratteristico con un coperchio di oltre 500 kg. Il record, stabilito nel 2010, riesce a distanza di anni, a catturare l’ attenzione e la curiosità di tanti turisti che hanno confermato la loro copiosa partecipazione. Infatti è previsto l’ arrivo di diversi pullman GT.

Durante il corso delle due serate, saranno presentati diversi spettacoli musicali. Sabato a cura delle “Mine vaganti” con ospiti Sara Memmola e Mario Nunziante, rispettivemnete provenienti dai talent di “X-factor” e “Amici”, con l’ intrattenimento di “Accordi e Ricordi” e Mario Murdolo; il tutto presentato da Mimmo Bova e dalla show girl ‘Clelia’. Domenica interamente dedicata alla musica etno popolare de “I Tarantulà”. Inoltre è prevista una mostra riservata al mondo artigianale dal titolo “Prodotti Tipici e Artigianali della Tradizione all’Innovazione”, caratterizzata da 14 stand.

Non c’è dubbio quindi, che la Sagra della Melanzana è l’unica occasione per gustare contemporaneamente la melanzana cucinata nei più variegati e prelibati modi: corteccia alla norma, parmigiana, polpette, melanzane in agrodolce, melanzane panate, arrostite, cordon bleu di melanzana, arancino alla norma, salsiccia, pane, vino, acqua, anguria e dolce. Saranno disponibili 1000 posti a tavola e anche quest’anno è previsto un menu per celiaci (su prenotazione).