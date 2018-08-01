Avvisiamo i cittadini che DA LUNEDÌ 6 AGOSTO le consegne kit per la raccolta differenziata porta a porta non verranno più effettuate al Campo Coni “A.Penna” in via Modena S. Sperato

I cittadini che devono ancora ritirare il kit di contenitori POTRANNO RECARSI PRESSO IL SALONE PARROCCHIALE DI SPIRITO SANTO DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00 e dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO, della tessera sanitaria e di un documento d’identità. L’invito è rivolto anche alle attività commerciali e non domestiche che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento. Potranno recarsi a ritirare il kit anche quelle utenze che ricadono nelle zone già servite dalla raccolta differenziata porta a porta.

Quindi si continua su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Per ulteriori informazioni potete consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.