Raccolta differenziata porta a porta arriva nei quartieri di Vito e San Brunello

La raccolta differenziata porta a porta arriva anche nei quartieri di Vito e San Brunello. A completamento di tutta l’ex circoscrizione di Santa Caterina, già coinvolta ad inizio 2016, dal servizio di porta a porta, mercoledi 5 aprile si darà formale avvio a questa nuova fase di raccolta durante l’incontro pubblico che si terrà alle ore 17:30 presso il Centro Sportivo Mirabella in via Vito Inferiore, 52.

L’incontro pubblico del 5 aprile

Alla conferenza stampa di avvio saranno presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore all’Ambiente Giovanni Muraca, la Dirigente del Settore Ambiente Dott.ssa Loredana Pace e la Dott.ssa Rossana Melito referente di AVR. Durante l’incontro aperto a tutti i cittadini, si illustrerà il servizio e si ascolteranno le richieste ed i dubbi dei cittadini.

«Con l’avvio del porta a porta nei quartieri di Vito e San Brunello poniamo un altro importante tassello del percorso che ci porterà alla diffusione della differenziata su tutto il territorio cittadino – ha commentato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà – mese dopo mese i risultati migliorano anche grazie al grande spirito di collaborazione che registriamo da parte della strangrande maggioranza dei cittadini che contribuiscono attraverso i loro comportamenti virtuosi a rendere la nostra città più pulita ed accogliente. Purtroppo esistono ancora sacche di inciviltà che corrispondono a comportamenti davvero assurdi, come quelli di chi continua a gettare l’immondizia per strada, penalizzando in questo modo tutti i cittadini. E’ per questo che dobbiamo insistere, oltre che sugli strumenti tecnici, anche sulla diffusione della cultura del rispetto dell’ambiente e del consumo consapevole, che sono presupposti essenziali per la diffusione di un modello di raccolta differenziata consapevole ed efficiente».

Dal 10 aprile la consegna dei mastelli

Da giorno 10 aprile, verranno avviate le consegne dei mastelli per la raccolta differenziata porta a porta. Tutti i cittadini residenti nei quartieri di Vito e San Brunello sono invitati a recarsi presso il Centro Sportivo MIRABELLA Via Vito Inferiore, 52 nei seguenti orari:

 LUNEDÌ DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00;

 DA MARTEDÌ A VENERDÌ DALLE 15:00 ALLE 18:00;

 SABATO DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00.

I residenti di quell’area dovranno munirsi per il ritiro gratuito del kit, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità attestante la residenza nei quartieri interessati dal nuovo servizio. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Mentre si avvisano coloro i quali dovessero ancora ritirare il kit dei mastelli per la raccolta differenziata porta a porta nelle zone di Sbarre, Ferrovieri – Gebbione e S. Giorgio Extra, che DA GIORNO 10 APRILE cambiano gli orari di apertura, potranno quindi recarsi DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 12:00 presso l’Area Parcheggio Terminal Bus di ATAM a Largo Botteghelle.

Le sedi di consegna del kit

Rimangono ancora presenti le due sedi di consegna presso la SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI PELLARO DAL LUNEDÌ AL MERCOLEDÌ DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00 e presso la la SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI ARCHI IL GIOVEDÌ E VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00.

Quindi continuiamo su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800.759.650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.