Raccolta differenziata porta a porta a Vito e San Brunello

Dall’8 maggio parte la raccolta porta a porta nei quartieri di Vito e San Brunello: orari di consegna dei mastelli, sedi di ritiro e contatti

Da lunedì 8 maggio verrà avviato il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta nei quartieri di Vito e San Brunello. Dopo la prima fase di consegna dei nuovi contenitori, si procederà rimuovendo i cassonetti presenti nelle zone interessate dal servizio ed avviando questa nuova fase di raccolta. I cittadini coinvolti dovranno esporre i propri contenitori, se pieni, su strada pubblica, ENTRO LE ORE 19:00.

Lunedì 8 maggio si inizierà con la raccolta dell’organico. Per i rifiuti organici ricordiamo ai cittadini di usare una busta biodegradabile e compostabile riconoscibile da uno dei marchi riportati anche nel dizionario dei rifiuti, distribuito all’interno del kit dei mastelli.

Dove ritirare il kit dei mastelli

AVR, in accordo con l’Amministrazione Comunale, garantirà anche nelle prossime settimane la consegna di tali contenitori. La sede di consegna a disposizione dei cittadini rimarrà il Centro Sportivo MIRABELLA Via Vito Inferiore, 52, in cui si continuerà a consegnare il kit completo di mastelli per gli abitanti dei quartieri di Vito e San Brunello, nei seguenti orari:

LUNEDÌ DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00;

DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ DALLE 15:00 ALLE 18:00;

SABATO DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00.

Mentre si avvisano coloro i quali dovessero ancora ritirare il kit dei mastelli per la raccolta differenziata porta a porta nelle zone di Sbarre, Ferrovieri – Gebbione e S. Giorgio Extra, che devono recarsi DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 12:00 presso l’Area Parcheggio Terminal Bus di ATAM a Largo Botteghelle.

Rimangono ancora presenti le due sedi di consegna per ritirare il mastello per la raccolta del vetro presso la SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI PELLARO DAL LUNEDÌ AL MERCOLEDÌ DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00 e presso la la SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI ARCHI IL GIOVEDÌ E VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00.

Le parole dell’assessore all’Ambiente

Dopo la presentazione e l’avvio della distribuzione di qualche settimana fa – ha spiegato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Reggio Calabria Giovanni Muraca – da lunedì diamo ufficialmente il via alla raccolta differenziata porta a porta nei quartieri di Vito e San Brunello. Con questo ulteriore step raggiungiamo il 75% della popolazione reggina. La nostra città, grazie al lavoro portato avanti dall’Amministrazione Falcomatà, sta diventando uno dei punti di riferimento più meritori della Calabria e dell’intero Meridione per la gestione della raccolta dei rifiuti e per la raccolta differenziata. In appena due anni siamo passati dal 7% al 37% di rifiuti differenziati. È un ottimo risultato soprattutto se consideriamo il punto di partenza, quando appena due anni fa il nostro territorio era letteralmente seppellito dai rifiuti.

Quindi si continua su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Informazioni e numero verde

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.