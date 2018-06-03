Riceviamo e pubblichiamo – “In merito alle critiche che ho letto in questi giorni circa il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta, che ora è esteso a tutto il territorio comunale di Reggio Calabria (si è ancora in attesa della rimozione definitiva di cassonetti in alcune periferie), mi sento in dovere di rassicurare quanti sono preoccupati della prospettiva di dover tenere dentro casa i mastelli dell’indifferenziata per una settimana intera, fino al successivo conferimento.

Giustamente queste persone lamentano che ora si sentono costrette a sopportare gli sgradevoli odori degli escrementi umani (dai pannolini di bambini e vecchietti non autosufficienti) ed animali (da animali domestici), e che, quel che è peggio, in alcune case, specialmente le abitazioni popolari, non esistono i balconi ove tenere i mastelli per non sentire gli odori disgustosi.

La questione dell’indifferenziato non si pone ed è risolvibile in ogni caso, perché per quanto riguarda gli escrementi l’AVR, società di gestione dei rifiuti operante a Reggio Calabria, rende noto che esiste un ulteriore ritiro supplementare, da richiedere tramite posta elettronica all’indirizzo igiene.reggio@avrgroup.it o tramite numero verde gratuito 800.759.650.

Quindi non esiste l’alibi per gettare spazzatura nelle strade o nelle aiuole in modo incivile”.

Roberto Comandè