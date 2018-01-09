AVR precisa che non ci sono appuntamenti revocati per il ritiro a domicilio degli ingombranti e che il conferimento diretto riduce costi e tempi

Riceviamo e pubblichiamo – Scriviamo la presente con riferimento a quanto pubblicato all’interno dell’articolo “ritiro dei rifiuti ingombranti, raffica di revoche”, pubblicato il 7 gennaio 2018 sulla Gazzetta del Sud, leggendo il quale il lettore potrebbe essere tratto in inganno immaginando che gli appuntamenti per il ritiro degli ingombranti a domicilio, siano stati “disdetti” e/o “revocati” o che vi sia “qualche difficoltà nel servizio”.

Nessun appuntamento annullato

Si vuole precisare, mediante il presente comunicato, che rispetto a quanto riportato, nei giorni scorsi non vi sono stati appuntamenti annullati all’interno del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti a domicilio, ma tutte le richieste ad oggi risultano evase regolarmente.

In merito all’informazione relativa all’impianto di conferimento presso cui vengono conferiti i rifiuti ingombranti, si evidenzia che il sito è rimasto lo stesso, utilizzato anche durante lo svolgimento della raccolta da parte della Cooperativa Rom 1995.

Costi e tempi del conferimento diretto

Nessun “giallo” quindi e nessuna “inevitabile lievitazione di costi e tempi”, ma al contrario, il conferimento diretto in impianto, anziché l’ulteriore passaggio intermedio al centro di raccolta comunale, fa sì che vi sia una riduzione, sia in termini economici per i minori tempi di conferimento e relativa diminuzione dei costi, che ambientali per il minor trasporto su strada.

Ci sembra di scorgere da quanto riportato nell’articolo che le “perplessità” non siano basate su “elementi” veritieri e precedentemente verificati, ma che mirino a screditare un servizio che promuove la corretta raccolta differenziata dei rifiuti, andando ad intaccare la volontà di coloro i quali possano già essere scoraggiati nel partecipare al servizio, che ricordiamo si basa sulla fondamentale partecipazione dei cittadini.

Fonte: AVR S.p.A.