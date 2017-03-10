Nuovo raduno per la Calabria in rosa

In preparazione al Torneo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi (TE) nel periodo pasquale, la Fip Calabria ha programmato un raduno regionale di allenamento per DOMENICA 12 MARZO 2017 presso il PALASAVUTANO DI LAMEZIA TERME

Il Coach della selezione è Massimiliano Modaffari, l’Assistente Massimiiano Sabato.

Il Preparatore fisico è Valerio Tolomeo mentre, il Dirigente del Comitato Regionale è Roberto Petronio.

Ecco la lista delle atlete convocate nate nel 2002 e 2003.

ATLETE CONVOCATE

COGNOME NOME ANNO SOCIETA’

ALBO GIORGIA 2002 NUOVA JOLLY RC

ANSELMO LUCILLA 2002 CHICOS CS

BAVA MATILDE 2002 EUTIMO LOCRI RC

BELLASSI ELEONORA 2002 CCB CATANZARO

DEL VECCHIO GIULIA 2003 EUTIMO LOCRI RC

BOVE MARIAPAOLA 2002 CHICOS CS

CAVO CLARA 2003 EUTIMO LOCRI RC

CUTERI GABRIELLA 2002 EUTIMO LOCRI RC

GRECO FRANCESCA 2002 CCB CATANZARO

NOCERA MARTINA 2002 CCB CATANZARO

PRIVITERA BENEDETTA 2003 GIO&GIO PALMI RC

SCORDINO ANNALISA 2002 PANTERA ROSA RC

AMODEO ALESSIA 2003 LUMAKA RC

EGWOH ASHLEY 2002 LUMAKA RC

MANDALARI MARIAPIA 2003 LUMAKA RC

MARANO SARA 2003 CHICOS CS

MONTEBELLO ALICE 2002 CCB CATANZARO

MORIMANO SOPHIE 2002 CHICOS CS

SPANO’ FLAVIA 2003 LUMAKA RC

TRIOLO CHIARA 2002 LUMAKA RC