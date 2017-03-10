Nuovo raduno per la Calabria in rosa
In vista del Torneo delle Regioni di Roseto degli Abruzzi, la Fip Calabria convoca la selezione femminile nate nel 2002 e 2003 per un allenamento a Lamezia
10 Marzo 2017 - 09:33 | di Pasquale Romano
In preparazione al Torneo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi (TE) nel periodo pasquale, la Fip Calabria ha programmato un raduno regionale di allenamento per DOMENICA 12 MARZO 2017 presso il PALASAVUTANO DI LAMEZIA TERME
Il Coach della selezione è Massimiliano Modaffari, l’Assistente Massimiiano Sabato.
Il Preparatore fisico è Valerio Tolomeo mentre, il Dirigente del Comitato Regionale è Roberto Petronio.
Ecco la lista delle atlete convocate nate nel 2002 e 2003.
ATLETE CONVOCATE
COGNOME NOME ANNO SOCIETA’
ALBO GIORGIA 2002 NUOVA JOLLY RC
ANSELMO LUCILLA 2002 CHICOS CS
BAVA MATILDE 2002 EUTIMO LOCRI RC
BELLASSI ELEONORA 2002 CCB CATANZARO
DEL VECCHIO GIULIA 2003 EUTIMO LOCRI RC
BOVE MARIAPAOLA 2002 CHICOS CS
CAVO CLARA 2003 EUTIMO LOCRI RC
CUTERI GABRIELLA 2002 EUTIMO LOCRI RC
GRECO FRANCESCA 2002 CCB CATANZARO
NOCERA MARTINA 2002 CCB CATANZARO
PRIVITERA BENEDETTA 2003 GIO&GIO PALMI RC
SCORDINO ANNALISA 2002 PANTERA ROSA RC
AMODEO ALESSIA 2003 LUMAKA RC
EGWOH ASHLEY 2002 LUMAKA RC
MANDALARI MARIAPIA 2003 LUMAKA RC
MARANO SARA 2003 CHICOS CS
MONTEBELLO ALICE 2002 CCB CATANZARO
MORIMANO SOPHIE 2002 CHICOS CS
SPANO’ FLAVIA 2003 LUMAKA RC
TRIOLO CHIARA 2002 LUMAKA RC
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