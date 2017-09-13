di Anna Biasi – Anni come giorni sono volati via e i sentimenti se ne sono andati come spray, ma cosa resterà di quegli anni ’80? Raf, contemporaneo a fine anni Ottanta ed intramontabile nel 2017, canta a Reggio Calabria, ancora con il cuore in mano i suoi successi commerciali di il battito animale, gente di mare, ossigeno e due.

Presente nei pensieri e nei desideri di molti, Raf si ripresenta dopo 6 anni nella città sullo Stretto a Piazza del Popolo e riesce a coinvolgere nuovamente tutti, grandi e piccini, che si accostano da tempo con calore e affetto da quando scrisse Si può dare di più per il trio Morandi-Ruggeri-Tozzi o si avvicinano solo per il suo ultimo sbalorditivo singolo Sanremese, che lo delude al Festival: come una favola.

Descrive ancora la pesantezza dell’amore, percorsi già segnati, rumori nelle vene, sensazioni e chimica dell’istinto con Non è mai un errore del 2008, o Amore sospeso o Con le mani su del 2015.

Il live: successi e musicisti sul palco

È allegro e tremendamente romantico, Raffaele Riefoli, e fa tante giravolte sul palco, gridando “grazie Reggioooo”; fa balzare il pubblico con la recente Show Me The Way To Heaven e con il suo primo singolo SELF CONTROL, un brano dance che raggiunse il primo posto nelle classifiche di tutto il mondo, Stati Uniti compresi.

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Ringrazia ancora la città di Reggio Calabria, i tecnici ed i musicisti che lo accompagnano: Cesare Chiodo basso e chitarre, Maurizio Campo (piano, Hammond e synth) ed il bravissimo Stefano Bechini, detto Beko, (batteria, synth e percussioni elettroniche).

“Ringrazio gli organizzatori – commenta a fine spettacolo il cantante dei Cafè Caracas – che hanno voluto questo concerto nell’ambito di questa meravigliosa festività, in questo posto, Reggio, che dopo un po’ ti manca e bisogna tornarci perché senti proprio la necessità di tornarci. Sono già stato negli anni passati e tutte le volte con voi è una grande emozione e ringrazio dal primo fino all’ultimo, quelli della Calabria e quelli che arrivano da molto lontano, che tutte le volte macinano km e km per raggiungermi e questo per me non ha prezzo. Ringrazio anche il Sindaco di Reggio Calabria , l’amministrazione e tutti quelli che hanno voluto questo concerto”.

“Emozionante performance di Raf davanti ad oltre diecimila persone – sono queste le parole di Nicola Paris, delegato grandi eventi e responsabile Feste Mariane – Un viaggio nel tempo attraverso più di 25 anni di successi musicali che hanno coinvolto un pubblico entusiasta. Un concerto che ha unito più generazioni, vedendo accanto figli e genitori”.

Il bis e il saluto al pubblico

E dopo il fatidico bis parte Ti pretendo, Per tutto il tempo, Stai con me, e sul finale le emozioni toccano davvero l’infinto con la tanto acclamata canzone, che il pubblico sussurra come versi a memoria di una poesia, mentre Raf si fa passare il suo smartphone, con proiezione sullo schermo grande dietro gli artisti, riprende il pubblico che saluta, alternando la visione personale e collettiva del video in diretta.