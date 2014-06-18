Raffa e Verduci visiteranno la Penn State University

Si è svolta presso il Palazzo storico della Provincia la seconda giornata di confronto tra i rappresentanti dell’Ente e gli studenti della “Pennsylvania State University”.Il Presidente Giuseppe Raffa e l’assessore Giovanni Verduci hanno ricevuto i ragazzi che, grazie al progetto “Reggio Summer Study Abroad Program”, sotto l’attenta direzione della professoressa Eleonora Pitasi, tutor referente dell’Università, ormai da qualche settimana soggiornano a Reggio Calabria per approfondire lo studio della lingua e della letteratura italiana. Dopo il primo incontro, che era servito ai ragazzi per conoscere l’Ente e apprezzarne le sculture e le opere d’arte custodite, quello odierno si è sviluppato senza alcuna formalità, dialogando sull’esperienza vissuta in riva allo Stretto, sulle emozioni provate e le conoscenze maturate. I ragazzi, accompagnati dai professori Jason Lane, Vincenzo Gatto e Michele Rossi, entusiasti, hanno voluto evidenziare il calore e lo spirito d’accoglienza della comunità calabrese, per poi celebrare le bellezze del territorio reggino e il fascino di una cultura che non ha eguali. “Siamo contenti e orgogliosi di ricevervi per la seconda volta – ha esordito il Presidente Raffa – perché con i nostri ospiti vogliamo mantenere un rapporto che duri nel tempo e che non si esaurisca nelle poche ore trascorse all’interno di questo palazzo. E’ importante, infatti, osservare il nostro territorio da un diverso punto di vista, anche attraverso gli occhi di chi, come voi, giunge da molto lontano e con se porterà le percezioni avute in questo soggiorno. Oggi – ha poi concluso – poniamo le basi per un protocollo d’intesa che vedrà la Provincia e la Penn State University percorrere un tratto di strada insieme”. Il Vicepresidente Giovanni Verduci, che già la scorsa settimana aveva incontrato gli studenti, ha ribadito l’importanza di questi progetti che promuovono il territorio provinciale attraverso occasioni di studio e approfondimento, coinvolgendo docenti, studenti e quanti, da anni, magari in silenzio e senza clamori, lavorano per favorire la collaborazioni tra importanti istituzioni. Raffa e Verduci, dopo aver accolto l’invito a visitare l’Università in Pennsylvania, hanno donato alla delegazione USA il tricolore italiano e delle pubblicazioni sul territorio provinciale.