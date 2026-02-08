Reggina, il DG Praticò: ‘Vittoria pesante. Il bel gioco? La prossima partita…’

Il DG Giuseppe Praticò dopo la sofferta vittoria della Reggina sul campo del Ragusa, parla ai microfoni di radio Febea: “

Leggi anche

“La Reggina ha fatto la partita che doveva fare, la vittoria è pesante, il bel gioco lo vedremo la prossima volta. Terreno di gioco impraticabile, è stato bravo il mister con i cambi. Il gol di Domenico Girasole è uno schema che si prova durante la settimana. Con il Messina sarà una bella giornata di sport, peccato che non saranno presenti i tifosi giallorossi, dispiace. Lo sport deve essere dei tifosi e delle famiglie. Dobbiamo vincere per continuare la rincorsa“.