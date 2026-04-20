Redel, Marangon: “Energia e squadra, così mi sono preso la Viola”

Il giocatore si concentra sul suo inserimento e sul momento dei neroarancio

La prestazione contro Bari non è solo una vittoria larga, ma anche la conferma di un inserimento ormai completo. Matteo Marangon si è preso la scena con energia, intensità e giocate spettacolari, ma soprattutto con l’atteggiamento giusto.

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Arrivato a stagione in corso, l’impatto non era scontato. E invece il percorso è stato chiaro sin dall’inizio:

“Entrare in un gruppo già formato non è semplice – racconta – ma mi sono messo subito a disposizione per quello che serviva”.

Il suo marchio di fabbrica resta l’energia, elemento che va oltre le statistiche:

“L’energia è tutto: porta difesa, canestri, palloni recuperati. È quello che ci permette di fare la differenza”.

Ma il dato più importante è un altro: la Viola vista in campo ha giocato da squadra vera.

“Nessuna individualità, ci siamo passati la palla e aiutati tutti”.

Ora lo sguardo si sposta sul finale di stagione, con il primo posto ancora possibile e i play-off alle porte. Marangon osserva anche le rivali, ma senza perdere il focus:

“Qualche squadra l’ho vista, ma dobbiamo pensare soprattutto a noi”.