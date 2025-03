La Redel Viola riabbraccia il suo pubblico: al Palacalafiore arriva la Dinamo Brindisi

Dopo la vittoria su Molfetta, la Redel cerca conferme contro una Dinamo Brindisi in cerca di riscatto

La Redel Viola si prepara ad affrontare la Dinamo Basket Brindisi in un incontro cruciale al PalaCalafiore di Reggio Calabria: palla a due alle ore 18:00.

Dopo la recente vittoria in rimonta contro la DAI Optical Molfetta, dove i neroarancio hanno recuperato uno svantaggio di 18 punti per imporsi nel finale, la squadra di coach Cadeo cerca continuità per consolidare la propria posizione nel Play-In Gold.

I neroarancio arrivano all’incontro con rinnovato entusiasmo, forti della prestazione corale mostrata a Molfetta e di un lavoro quotidiano in palestra che inizia a dare i suoi frutti.

I nuovi acquisti si stanno ambientando e si stanno inserendo sempre più nei meccanismi di gioco impartiti da coach Cadeo, e per avere la meglio sui brindisini sarà necessario come sempre l’apporto di tutti per un’altra vittoria del “gruppo”.

L’avversario

La Dinamo Brindisi, attualmente in difficoltà nel Play-In Gold, occupa le posizioni basse della classifica ed è reduce da due sconfitte, l’ultima maturata in casa contro Piazza Armerina. Nonostante ciò, il team pugliese ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, grazie a giocatori chiave come il capitano Vincenzo Pulli e l’ala Alfonso Di Ianni.

Inoltre, l’inserimento di Andrea Epifani, subentrato all’infortunato Nenad Jovanovic, ha aggiunto qualità al reparto esterni.

Oltre ai già citati Pulli e Di Ianni, la Dinamo schiera giocatori di talento come la guardia Daniel Datuowei e l’ala lituana Darius Stonkus, entrambi determinanti nelle precedenti sfide. Completano il roster l’esperto playmaker Emanuele Calò e il giovane lituano Urbonas, oltre ai promettenti under Michele Delvecchio e Anri Beltadze.

Arbitri della serata i signori Federico Mameli di Augusta (SR) e Federico Puglisi di Aci Catena (CT). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.