Il Basketball Lamezia comunica di aver raggiunto l’accordo con il centro argentino Leandro Faranna per la stagione 2017/18.

La carriera di Leandro Faranna

CHI È – Nato il 30 agosto 1986 a Rosario, Leo è una vecchia conoscenza della palla a spicchi calabrese. Nella stagione 2010-11 infatti ha sfiorato il titolo con la maglia della Cestistica Gioiese in compagnia di Warwick,Mermolia e Vecchiet. Per Faranna altre 4 stagioni in Italia, 3 in Sicilia con le maglie di Licata,Erice e Paceco e una in Puglia con quella di Santeramo. Dalla stagione 2014 è tornato in Argentina con la maglia prima del San Justino poi del Las Parejas nel Torneo Federale con quasi 9 punti e 5 rimbalzi di media. Nelle due stagioni successive ha indossato la casacca dell’Atletico San Jorge nel campionato Provinciale, chiudendo con più di 15 punti e 8 rimbalzi a partita. Ecco le prime parole di Leandro in giallo blu:

“Quest’anno difenderò il canestro del Basket Lamezia. Sarà una stagione lunga e dura, ma sono pronto a ritornare in Italia e a conoscere i nuovi compagni e il coach. Colgo l’occasione per invitare tutti al palazzetto soprattutto gli LBfans, non vedo l’ora di sentire tutto il loro calore”

Le caratteristiche tecniche del centro

NOTES – Ammirato con la maglia della Gioiese nel campionato calabrese, Faranna ha impressionato per forza, grinta e un atletismo pazzesco. Re delle schiacciate, grande stoppatore e rimbalzista sia offensivo che difensivo. Sa come farsi trovare libero e concludere l’azione nel modo più spettacolare. Con Rodrigo Monier formerà una coppia tutta albiceleste garanzia di spettacolo e “garra”.

Ufficio Stampa Basketball Lamezia