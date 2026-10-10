La Regata del Mediterraneo in notturna: emozione, suggestione e spettacolo puro. Stasera la finalissima

È andata oltre ogni aspettativa. La Regata del Mediterraneo in notturna ha regalato a Reggio Calabria una serata di grande spettacolo, tra emozioni, agonismo e sana competizione. Le acque del Lungomare Falcomatà si sono illuminate per ospitare una gara combattuta fino all’ultimo colpo di remi, in uno scenario particolarmente suggestivo. Un appuntamento che ha richiamato numerosi spettatori, pronti ad accompagnare con applausi e incitamenti le prestazioni dei nove equipaggi in gara. Due batterie, sfide avvincenti e un entusiasmo che ha fatto da cornice a una delle serate più attese della manifestazione.

Regata del Mediterraneo, Amalfi e CUS Palermo vincono le semifinali

A conquistare il primo posto nelle rispettive batterie sono stati Amalfi e CUS Palermo, protagonisti di due ottime prestazioni che hanno permesso loro di assicurarsi l’accesso alla finalissima.

Questi i risultati completi delle semifinali:

Prima batteria:

Amalfi Gruppi Sportivi Fiamme Gialle Lega Navale Brindisi Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso Regione Calabria

Seconda batteria:

CUS Palermo Palio di Taranto Siggiewi Malta Palio Marinaro Castiglione della Pescaia

A giocarsi la vittoria finale saranno dunque Amalfi, Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, CUS Palermo e Palio di Taranto. La finalina vedrà invece confrontarsi Lega Navale Brindisi, Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, Siggiewi Malta e Palio Marinaro Castiglione della Pescaia. Resta fuori dalle gare conclusive l’equipaggio della Regione Calabria, quinto classificato nella prima batteria.

Stasera la finalissima, prima un incontro su sport e salute

Il programma di oggi, sabato 10 ottobre, prevede l’ultimo atto della Regata del Mediterraneo, con la finalissima che assegnerà il titolo di questa edizione speciale. Prima delle gare, all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria ore 21,00, è previsto un incontro dedicato al rapporto tra sport e salute, seguirà la gara. Parteciperanno l’assessore regionale con delega all’Istruzione, allo Sport e alle Politiche per i Giovani Eulalia Micheli, il presidente regionale del CONI Tino Scopelliti, il presidente nazionale della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso Marco Mugnani e il campione di apnea Antonio Mogavero. A moderare l’incontro sarà la giornalista Eva Giumbo.

Sarà un momento di confronto sull’importanza dell’attività sportiva e sui valori che accompagnano la pratica agonistica, prima di lasciare nuovamente spazio alla competizione. Al termine della finalissima, invece, si svolgerà la cerimonia di premiazione, che chiuderà la manifestazione.