Reggae cantautori e jazz al Super di Reggio Calabria

Si comincia venerdì 7 aprile con le vibrazioni reggae del live di Bunna, all’anagrafe Vitale Bonino, fondatore e voce della storica band “Africa Unite”, nonché voce e bassista dei “Bluebeaters”. Trentasei anni di carriera con la voglia, l’energia e la passione di chi ha fatto della musica la propria ragione di vita. Ci presenta il suo dj set e la sua vocalità calda e vibrante creando atmosfere coinvolgenti che intratterranno gli amanti del reggae rock steady dub e chiunque abbia voglia di lasciarsi andare alle vibrazioni del ritmo in levare regalando un viaggio immaginario sull’isola caraibica che ha dato vita ad uno dei generi musicali più significativi della storia della musica. La sua ampia discografia, le innumerevoli collaborazioni, il serio impegno sociale hanno fatto di lui una vera e propria icona e punto di riferimento per la musica reggae in ambito europeo. L’evento prevede, in apertura, l’esibizione di Alex Perdido dj, Katanasound e Mad Simon nel tentativo di gettare le basi per un festival della musica reggae che possa diventare un appuntamento fisso in città.

La notte della Passione, maratona di cantautori

Venerdì 14 “La notte della Passione”: maratona musicale con una trinità cantautorale tutta calabrese: Augusto Favaloro, Fabio Macagnino e Francesco Stilo Cagliostro.

Augusto Favaloro è un cantautore reggino che vive a Milano dal 1995. Dal 2006 al 2009 è stato il leader della band Sfere Cristalline Concentriche, una band musicale in grado di mescolare il pop ad altri generi musicali. Con le Sfere Cristalline Augusto ha pubblicato diversi singoli e grazie alla canzone “Un bacio cos’è” la band ottiene un discreto successo di vendite arrivando ad aprire il concerto a San Siro di Biagio Antonacci e partecipando come ospiti ad alcune trasmissioni televisive (Amici,Glob). Ha pubblicato nel 2016 il suo primo album da solista: “?Normale”. La poetica di Augusto è varia e molto originale, a canzoni prevalentemente zen,sul senso della vita, si intrecciano storie d’amore particolari, irriverenti e romantiche. In questa occasione, accompagnato al pianoforte da Pasquale Campolo, lo vedremo impegnato in una produzione originale dal titolo “Monologo musicale sull’esistenza umana e i suoi meccanismi”.

Fabio Macagnino, nato ad Hilden (Rft) un paio di ventenni fa, è arrivato nella Calabria jonica da adolescente e dal 2008 si dedica al cantautorato in cui fa convergere l’incrocio delle contaminazioni artistiche con teatro ed architettura: l’ultimo album, “Cosmopolitan mama”, è l’ultimo atto di una ricerca che utilizza i materiali della tradizione popolare calabrese reinnestandoli nella contemporaneità, mettendo in luce gli “aspetti perenni” al di la di inutili “ritorni al passato”. Al “Super Art Live” Macagnino dialogherà in note con il percussionista Massimo Cusato, che ha collaborato, tra gli altri, con Niccolò Fabi, Massimo Ranieri, Paola Turci, Eugenio Bennato

Francesco Stilo Cagliostro, cantautore reggino classe 83 che spazia dalla chanson al funky, dal folk alla bossanova si esibirà portando sul palco la passione e la chimica che lo lega indissolubilmente alla musica: il suo ultimo album è un “Sandalo” che dallo scorso settembre percorre l’Italia. “Cagliostro e l’alchimia live” è formata da Antonio Freno alle tastiere, Emiliano Laganà alla batteria, Roberto Aricò al contrabbasso elettrico, Alessandro Mallamaci alle percussioni.

Il gran finale del 14 maggio

Gran finale domenica 14 maggio con un’eccellenza della musica internazionale, direttamente da New York: Adam Holzman and The Big Bang Theory. Il leggendario tastierista di Miles Davis, che partecipò alla straordinaria incisione di “Tutu” fino a diventare nel 1988 direttore artistico della sua band e suonare per 5 anni fino all’ultimo tour, sarà a Reggio Calabria accompagnato da Stefano Olivato al basso ed all’armonica e Davide Regazzoni alla batteria. Nato nella Grande Mela nel 1958 e cresciuto in California, Holzmann ha collaborato, tra gli altri, con Chaka Khan Michel Petrucciani, con Teo Macero, Lenny White, Grover Washington Jr. Wallace Roney, Ray Manzarek, Mahavishnu Project, Steven Wilson, ed è stato nominato da “Keyboard” come uno dei dieci più grandi musicisti al mondo.

«Nonostante le difficoltà logistiche, siamo felici di poter presentare questa rassegna alla città, autofinanziata, in collaborazione con il Super Club» dichiarano i direttori artistici Dina Laganà, Adriano Modica e Domenico Pizzimenti. «Non nascondiamo di aver dovuto annullare due date per le difficoltà dovute allo spostamento degli artisti ma in questa città troppo lontana dai centri delle attività musicali c’è una gran sete di cultura di condivisione e partecipazione che ci spinge ad andare avanti, anche in calesse!».

Dove acquistare le prevendite

Prevendite biglietti al “Malavenda Café” di via Zecca 1 e al ristorante “Sushi” in via del Torrione 76. Info Associazione Musicale Mediterranea 3471438781