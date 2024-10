Reggina-abbonamenti, si viaggia verso i 5000. Ultimo dato ufficiale

Prosegue la campagna abbonamenti per la stagione 2019/20. Di seguito i nuovi prezzi dopo le due giornate giocate allo stadio “Oreste Granillo”. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti presso la biglietteria ufficiale a piazza Duomo oppure on line sul sito vivaticket.it.

Da martedì 10 al 14 settembre: dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20

Domenica 15 settembre: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20

Si comunica inoltre che, al costo di € 10, sarà possibile la fidelity card che permetterà di andare in trasferta nel caso in cui l’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza applichi delle restrizioni. Per tutti coloro in possesso di Tessera del tifoso in corso di validità potranno utilizzarla sino alla data di scadenza. Per sottoscrivere la Fidelity Card è necessaria la presenza fisica della persona a cui va intestata e relativo documento d’identità (no foto tessera). Per i minori di 18 anni sono necessarie sia la copia del documento dell’interessato sia del genitore che ne esercita la patria potestà.

E’ stata superata quota 4500 ed ora si punta a 5000, ricordando che il DG Andrea Gianni ha ufficializzato il prolungamento della campagna abbonamenti fino alla fine del mese. Ultimo dato ufficiale 4530.

SETTORE INTERO UNDER 14 OVER 70 DONNE UNDER 10 TRIBUNA SUD CURVA € 99,50 INVARIATO € 76,50 € 76,50 INVARIATO TRIBUNA EST € 151,50 INVARIATO 126,5 126,5 INVARIATO TRIBUNA OVEST € 277,50 INVARIATO 191,5 191,5 INVARIATO SOSTENITORI (VIP) € 671,50 INVARIATO 591,5 591,5 INVARIATO

