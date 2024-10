Reggina, Armeno: “Orgoglioso di vestire la maglia amaranto”

“Non vedo l’ora arrivi domenica. Sono a disposizione di mister Maurizi, spero di dare tanto per una maglia cosi prestigiosa. Sono orgoglioso di essere alla Reggina, squadra che ha fatto la storia. Sono un giocatore di sacrificio, che suda la maglia. Ho avuto Maurizi a Ischia, se sono tornato qui e anche perchè conosco bene le sue qualità, non posso che parlarne bene”. Queste le prime parole di Gennaro Armeno, uno dei volti nuovi in casa amaranto, arrivato in prestito dal Novara.