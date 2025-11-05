Reggina: diverse assenze oggi all’allenamento. Alcune motivate, qualche altra…

Doppia seduta secondo programma al centro sportivo S. Agata. Dopo quella di questa mattina, la squadra si è ritrovata nel pomeriggio sotto le direttive del tecnico Torrisi. L’allenatore amaranto si è trovato il gruppo decimato da diverse assenze. Ferraro, che sta recuperando dall’infortunio, è influenzato ed insieme a lui fuori per lo stesso motivo Di Grazia e Palumbo.

Fino a ieri febbricitante anche Grillo che oggi si è allenato a parte. Assente ma non se ne conosce la motivazione Adriano Montalto, avvistato al centro sportivo per poco tempo ma poi andato via. Iniziano a circolare le prime indiscrezioni, ma è bene attendere eventualmente notizie ufficiali dalla società.