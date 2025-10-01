Reggina: un’altra settimana con tre impegni. E questa non si può sbagliare

La settimana che ci siamo lasciati alle spalle ha portato pochi risultati, molte polemiche e nuova preoccupazione. Tre partite disputate, due in trasferta e una in casa, ma il bilancio è tutt’altro che positivo: due pareggi esterni contro Vibonese e Savoia e la sconfitta al Granillo con la Gelbison. Un bottino magro che non può soddisfare né la società né i tifosi.

Dopo cinque giornate di campionato gli amaranto hanno raccolto soltanto cinque punti, troppo poco per una squadra che punta alla prima posizione. Lo sanno bene tecnico e calciatori, chiamati a cambiare passo già dalla prossima gara.

Il calendario non concede tregua. Da domenica inizia un’altra settimana fitta di impegni: al Granillo arriva il Ragusa, subito dopo sarà la volta della Coppa Italia con la trasferta di Sambiase, per chiudere con il sentitissimo derby sul campo del Messina.

Tre appuntamenti che possono segnare la stagione. La parola d’ordine, oggi più che mai, è una sola: vittoria. Sempre.