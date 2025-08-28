Reggina: chiusa la campagna abbonamenti. Arriva il dato finale

Dopo la serata di festa all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, con la presentazione ufficiale della squadra davanti a migliaia di tifosi, per la Reggina è già tempo di pensare al campo. Domenica è in programma la prima gara ufficiale della stagione: la sfida contro la Vibonese valida per il primo turno di Coppa Italia.

Intanto la società ha diffuso i numeri definitivi della campagna abbonamenti. Con la chiusura della seconda fase, sono 2811 le tessere sottoscritte dai sostenitori amaranto. Un dato che non può considerarsi esaltante, ma che risulta incoraggiante se confrontato con le previsioni di qualche mese fa, quando regnava incertezza e contestazione.

Determinante, in questo senso, l’effetto degli ultimi movimenti di mercato. Gli innesti di spessore e i ritorni di calciatori amati dalla piazza hanno infatti contribuito a invertire la tendenza, riportando entusiasmo attorno alla squadra.

Adesso l’attesa si sposta sul rettangolo verde. La Reggina è chiamata a trasformare la spinta del pubblico in prestazioni convincenti, a partire dal debutto contro la Vibonese.