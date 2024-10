Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 2 Marzo 2020 ha squalificato per una giornata Francesco De Rose “per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario”.

